Cronaca



Beccati dopo un normale controllo tre sospetti scassinatori

martedì, 26 novembre 2019, 18:35

In tarda mattinata, durante un normale servizio di controllo del territorio, nella zona di Sant’Alessio, le volanti hanno fermato una macchina con tre individui all'interno: tre italiani tra i 44 e i 45 anni, provenienti da Roma, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio.



In considerazione di ciò, e del fatto che non hanno saputo dare spiegazioni plausibili a giustificare la loro presenza sul luogo dell’intervento, gli agenti hanno provveduto a perquisire sia gli uomini che l'auto sulla quale viaggiavano, rinvenendo numerosi oggetti atti allo scasso. Oltre ai vari cacciavite, taglierini, guanti e cappelli per occultare il volto, sono stati trovati nella disponibilità dei malviventi anche due spadini di ferro per l’apertura di serrature, e diverse lettere e numeri per modificare le targhe delle auto.



I tre sono stati denunciati a piede libero per porto di oggetti atti allo scasso e, inoltre, nei loro confronti il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Lucca.