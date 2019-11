Cronaca



Bello, ciao

lunedì, 25 novembre 2019, 23:18

di lorenzo vannucci

Lo aveva detto e lo ha fatto: Don Massimo Biancalani, prete della parrocchia di Vicofaro di Pistoia, aveva annunciato, nei giorni scorsi, attraverso i propri canali social, che, al termine della funzione, avrebbe cantato "Bella Ciao", un canto simbolo delle lotte partigiane contro il nazifascismo. Detto fatto: al termine della celebrazione domenicale odierna, svoltasi regolarmente nella parrocchia di Vicofaro, Biancalani ha invitato i presenti a prendersi per mano ed ha intonare la canzone partigiana. Perché questo? Perché "anche Vicofaro non si Lega".

Il prete di stanza nel pistoiese, che non è nuovo a gesti plateali e profondamente divisivi, ha motivato esattamente così il suo comportamento: cantare 'Bella Ciao' in chiesa voleva dire, per Biancalani, dimostrare che nella sua parrocchia si è contro il pensiero e le idee di Matteo Salvini. Cosa c'entri questo con la funzione evangelica propria dei parroci non è dato sapersi. Il fatto evidente, però, è come Biancalani non si lasci sfuggire l'occasione per saltare sull'ennesimo treno-carrozzone politico che passa per la stazione del centrosinistra: "Vicofaro Non si Lega" è un'espressione che va a riprendere pari pari i nomi di quelle manifestazioni di piazza che, giorno dopo giorno, si celebrano in ogni città italiana. Manifestazioni che hanno, come unico obbiettivo, contestare le politiche di matrice salviniana.

Ma torniamo a Biancalani: quando, nei giorni scorsi, il prete annunció la propria decisione via social, arrivó una dura reprimenda da parte della diocesi pistoiese: diocesi che, senza mai nominarlo direttamente, attaccó "quanto pubblicamente dichiarato da un presbitero di questa diocesi sui social in questi giorni – si leggeva nel comunicato della curia pistoiese – ci chiama a dire con molta chiarezza che in chiesa, nelle celebrazioni liturgiche non si possono eseguire canti inadeguati alla liturgia, come del resto il buon senso dovrebbe già far capire. Alla manifestazione pubblica di una posizione non corretta in campo ecclesiale – proseguiva la nota della diocesi – purtroppo non si può che rispondere con un'altra pubblica e netta presa di posizione di biasimo nei confronti di un comportamento provocatorio assolutamente inopportuno e oltretutto controproducente, che arriva dopo ripetuti richiami a una maggiore attenzione all'uso dei social".

Biancalani peró ha fatto orecchie da mercante: prima ha detto, sempre via Facebook, che lui, sostanzialmente, "Bella Ciao" la canta quando, come e dove gli pare, poi, oggi, è passato ai fatti. Il parroco di Vicofaro come sappiamo non è nuovo a gesti del genere: ha preso, nel corso del tempo, una serie di decisioni che hanno fatto storcere il naso non solamente alla curia locale, ma anche a qualche elettore di centrosinistra che, ormai, comincia a chiedersi per quale motivo debba essere portato avanti un comportamento che, provocazione su provocazione, rende difficile l'inserimento nella vita pubblica di coloro che lo stesso Biancalani dice di voler proteggere ed accudire.

Vicofaro è, ormai, un porto franco: una comunità che offre alloggio a chiunque lo chieda, che ne abbia diritto o no. Un posto dove non si sa se dormono cento, centocinquanta, duecento persone. Qualche mese fa erano duecentocinquanta. Il tutto con una sorveglianza esigua e, spesso, assente. La diocesi cercó di venire incontro al proprio parroco, convocando un tavolo istituzionale: non portó a niente. Eppure, in una situazione così esplosiva, in un contesto in cui non c'è chiarezza su dove lavorino questi migranti ospiti, su come guadagnino, il parroco, da troppo tempo lontano dalle telecamere, ha sentito il bisogno di inventarsi un nuovo nemico, di tornare protagonista, di guadagnarsi di nuovo le telecamere a lui tanto care. Ma la domanda, quel cui prodest che abbiamo in testa da due anni, resta.

È poi c'è un altro aspetto: chi scrive si considera una persona con una cultura progressista, si considera, ideologicamente, più a sinistra che a destra, concetti che, però, devono essere aggiornati al terzo millennio e non rinchiusi in schemi stantii del secolo scorso. Si considera anti-totalitarista. Si considera, politicamente, un liberale: un liberale che si ritrova, soprattutto, nei testi di John Lock (e in qualcosa di Hegel). Eppure, per quanto ci riguarda, Bella Ciao in Chiesa, come l'ha cantata Biancalani oggi, non si può proprio sentire. Strumentalizzare un canto che, inizialmente, doveva essere sinonimo di quella libertà, quell' uguaglianza e quel pluralismo che stanno alla base della Costituzione della Repubblica Italiana, è indegno ed indecoroso.

Questa continua ricerca di una contrapposizione muscolare con nemici che non ci sono, questo dover ostentare ciò che si fa, questo continuo ergersi a protagonista e portatore di chissà quale pietas evangelica, è dannoso proprio per quelle persone, per quei migranti, che si dice di voler difendere e che, invece, finiscono al centro di polemiche incrociate. Ora: visto e considerato che da due anni si va avanti così, siamo arrivati al punto in cui è necessario che Sua Eccellenza il Vescovo di Pistoia metta da parte le soluzioni paracule, convochi Don Massimo Biancalani nel suo ufficio e gli dica due sole parole: "Bello, ciao"