Cronaca



Black-out in centro storico

sabato, 9 novembre 2019, 21:22

Luci spente sabato sera in piazza S. Francesco e in via del Fosso. L'illuminazione pubblica non si è accesa infatti nell'area della piazza e nella limitrofa via del fosso, mentre i lampioni funzionavano nelle vie adiacenti e anche le case che si affacciano nelle aree al buio avevano regolarmente la corrente elettrica. Alcuni esercenti della piazza, lavorando al chiuso dei locali, non si erano nemmeno accorti del buio e sono rimasti sorpresi quando diversi clienti hanno chiesto loro notizie sul blackout.



D. N.