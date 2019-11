Cronaca



Boato e paura in un condominio a San Filippo. Intervengono i vigili del fuoco

domenica, 17 novembre 2019, 20:06

di gabriele muratori

Un forte boato, come un'esplosione, è quello che hanno sentito i residenti del condominio di via della Chiesa, angolo Via di Ricco a San Filippo, questa sera intorno alle 19.20, che spaventati, hanno subito contattato il centralino del 115. Immediatamente dopo il frastuono, i condomini si sono riversati nel cortile interno per cercare di capire cosa potesse essere successo, e l'arrivo dei Vigili del Fuoco ha poi chiarito l'accaduto. Una fuga di gas da un appartamento al piano terra ha scaturito una piccola esplosione, senza fortunatamente provocare gravi danni. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza l'ambiente, stanno comunque ancora monitorando la situazione.