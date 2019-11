Cronaca



Cadavere sui binari della tratta Lucca-Pisa: ritardi alla circolazione treni

giovedì, 21 novembre 2019, 12:23

di gabriele muratori

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di questa mattina sulla massicciata della ferrovia, a Pisa, in località Gagno, alle porte della città. Subito dopo la macabra scoperta, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Pisa Centrale e sanitari del 118 per verificare quanto accaduto.



La salma dell'uomo, apparentemente di giovane età, è stato rinvenuto sui binari con ancora le cuffiette del telefono alle orecchie e poco distante da un passaggio a livello ferroviario. Ciò fa purtroppo presumere ad un terribile incidente dovuto alla fatale distrazione nell'attraversamento. E' stata immediatamente interrotta la linea della tratta ferroviaria Lucca – Pisa, creando quindi forti ritardi per i pendolari in transito.



Rfi Toscana ha subito messo comunque a disposizione due autobus a fare la spola tra le stazioni di San Giuliano e Ripafratta con Pisa Centrale e San Rossore.