Campagna anti-influenzale 2019-2020: vaccini gratis per i donatori di sangue

mercoledì, 6 novembre 2019, 13:24

Partirà lunedì 11 novembre, in concomitanza con l'avvio delle lezioni nella sede provvisoria dell'edificio dei Frati di Saltocchio, il servizio di trasporto pubblico specificatamente organizzato per gli studenti di 11 classi dell'Istituto professionale "Giorgi" di Lucca

martedì, 5 novembre 2019, 16:14

Il 30 ottobre si sono tenute le assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici delle Cartiere Modesto Cardella, per assumere le iniziative necessarie in risposta alla decisione presa dall'azienda di dichiarare unilateralmente chiusa la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale

martedì, 5 novembre 2019, 13:28

"Malattie reumatiche e malattie rare, conosciamole insieme". E’ questo il titolo del convegno che si svolgerà sabato prossimo, 9 novembre 2019, a partire dalle ore 9, nella sala Piera Sesti, al terzo piano dell'ospedale San Luca di Lucca

martedì, 5 novembre 2019, 10:13

"Quando la dipendenza è azzardo": questa la tematica del 33° convegno della rivista "Psicoanalisi e metodo" organizzata dall'associazione culturale e scientifica "Materiali per il piacere della psicoanalisi. L'iniziativa si terrà sabato 9 novembre al centro congressi San Micheletto in via Elisa a Lucca con inizio alle 9

martedì, 5 novembre 2019, 10:12

Cambio ai vertici della Lega Italiana Sbandieratori: eletto il nuovo presidente della LIS. È l'umbro Alberto Angeli. Tutte le nuove cariche e le dichiarazioni

lunedì, 4 novembre 2019, 19:19

Nell'ambito territoriale di Lucca si è registrato un caso di meningite in una donna di 48 anni, residente a Lucca. La paziente è adesso ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Luca” in buone condizioni generali