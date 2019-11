Cronaca



Carabinieri, bilancio operazione “Comics Sicuri”: due arresti e otto denunce

lunedì, 4 novembre 2019, 12:42

Si è conclusa la scorsa notte l’operazione “Comics Sicuri” del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, che dal 30 ottobre al 3 novembre, ha visto i militari dell’Arma quotidianamente e capillarmente impegnati sul territorio, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, organizzatori e visitatori della manifestazione “Lucca Comics & Games”, ma non solo.

Quotidianamente in aggiunta all’importante dispositivo impegnato nel centro storico, in concorso con le altre forze di polizia, con compiti specifici di tutela dell’ordine della sicurezza pubblica dell’evento, che ha visto anche l’impiego di numerosi contingenti dell’Arma impegnati nelle molteplici specialità (dalle unità cinofili a quelle antiterrorismo e antisabotaggio), l’Arma dei Carabinieri ha prodotto uno sforzo importante per rafforzare l’ordinario dispositivo di controllo del territorio, sia nelle altre località più periferiche della città di Lucca, sia nei comuni limitrofi, da dove numerosi sono affluiti nel capoluogo per visitare la manifestazione.

Nel complesso l’Arma dei Carabinieri, peraltro unico presidio di polizia presente nel centro storico, ha registrato un importante calo delle denunce di furto presentate dai visitatori della manifestazione, le quali sono state, dal 30 ottobre al 3 novembre, nel complesso 9, a fronte di 15 ricevute nei giorni interessati dalla manifestazione l’anno precedente e di 56 relative ai giorni della rassegna nell’anno 2017.

Nel corso delle attività condotte i Carabinieri hanno poi tratto in arresto 2 persone:

- in Lucca, una persona responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sorpreso in possesso di diverse dosi di hashish pronte per la cessione, peraltro in un’area della città ritrovo di giovanissimi e minori;

- in Altopascio, una persona responsabile di rapina ai danni di un esercizio commerciale, nei cui confronti questa mattina sarà celebrato il processo con rito direttissimo.

Ulteriori sei soggetti sono stati denunciati in stato di libertà, dei quali:

- 4, tutti di sesso femminile, responsabili di 2 distinti furti ai danni di un esercizio commerciale del centro storico di Lucca;

- 2 per violazione delle prescrizioni inerenti la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca cui erano sottoposti;

- 2 per truffa ai danni dei visitatori della manifestazione, i quali venivano indotti a consegnare somme di denaro di diverso importo a sostegno di fantomatiche iniziative benefiche.

Parallelamente, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, sono state contestate importanti violazioni amministrative all’indirizzo di un bar del centro storico, con la sospensione dell’attività di ristorazione in atto e il sequestro di oltre 50 kg di alimenti di vario tipo, a causa di riscontrate situazioni di carenza igienico sanitarie e della mancanza della tracciabilità degli alimenti somministrati.

Una specifica attività investigativa è tuttora in corso all’indirizzo di un soggetto responsabile di numerosi episodi di truffa, posti in essere nei confronti di un ampio numero di persone, dimoranti in diverse località dell’Italia, alle quali, dietro la corresponsione, a titolo di acconto, di somme di denaro di importo variabile (da un minimo di 100 sino a 500 euro) aveva promesso la disponibilità di un appartamento a Lucca nei giorni della manifestazione, senza essere mai stato nelle condizioni di poter garantire il servizio promesso.