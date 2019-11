Cronaca



Cartiere Modesto Cardella, si inasprisce la vertenza

martedì, 5 novembre 2019, 16:14

Il 30 ottobre si sono tenute le assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici delle Cartiere Modesto Cardella, per assumere le iniziative necessarie in risposta alla decisione presa dall'azienda di dichiarare unilateralmente chiusa la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale.



"L'assemblea - si legge in una nota delle RSU Cartiere Modesto Cardella SLC CGIL Lucca FISTEL CISL Toscana - condanna il comportamento dell'azienda e ha confermato il mandato alla RSU e alle OO.SS., per portare avanti le richieste contenute nella piattaforma rivendicativa prime tra tutte quelle inerenti al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alla sua sicurezza, agli eccessivi carichi di lavoro sugli impianti e agli organici, al mantenimento delle intese sulle ferie estive e ai diritti riconosciuti ai lavoratori dal CCNL".



"L'assemblea - continua - ha quindi dato mandato alla RSU e alle OO.SS ad assumere tutte le iniziative per ottenere la ripresa del tavolo di confronto. Fedeli al mandato ricevuto la RSU e le OO.SS., hanno confermato lo stato di mobilitazione sindacale, il blocco degli straordinari, dei cambi turno e il ricorso allo sciopero. Già effettuati i primi scioperi effettuati in modo articolato che hanno visto la piena adesione dei lavoratori con il blocco dell'intero ciclo produttivo".



"Le iniziative - conclude - continueranno, in tutte le forme possibili, fino a quando i lavoratori non si vedranno riconoscere il diritto alla ripresa della trattativa e al raggiungimento di un accordo".