Cronaca



Chiasso Barletti, arrivano le fioriere e le targhe nella rinata strada del commercio cittadino

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:51

E' iniziata stamani l'installazione di dieci nuove fioriere e due targhe in Chiasso Barletti.

Si tratta di un piccolo intervento di decoro urbano voluto dall'amministrazione comunale per riqualificare la strada e al contempo valorizzare pienamente il progetto avviato un anno fa, quando, attraverso un'operazione per certi versi inedita, è stato possibile ai proprietari di alcuni fondi sfitti della strada che si trova a due passi dalla via Fillungo, metterli a disposizione gratuitamente per tutto il periodo natalizio a varie attività artigianali del territorio.

In questo solco è andata avanti la collaborazione tra amministrazione comunale, associazione di categoria, commercianti, artigiani e proprietari dei fondi, che ha consentito la rinascita di Chiasso Barletti. A un anno di distanza da quel primo 'esperimento', l'amministrazione Tambellini ha voluto quindi dare un segnale e un contributo concreto, che va nella direzione di sostegno al territorio, al decoro urbano e al commercio locale. Il tutto in attesa di festeggiare il primo anno della nuova vita di Chiasso Barletti, il prossimo 26 novembre alle 12.00.