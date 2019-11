Cronaca



Ciao Corrado!

martedì, 19 novembre 2019, 12:05

Non ricordiamo quante volte abbiamo incontrato Corrado Benzio, collega e giornalista de Il Tirreno per una vita, persona gentile, mai sopra - né sotto - le righe, disponibile, curioso di tutto ciò che lo circondava e assolutamente innamorato del suo lavoro e, soprattutto, delle sue passioni. Forse, lo avevamo incrociato in questi ultimi 30 anni di giornalismo locale a qualche conferenza stampa o a qualche evento, ma mai avevamo avuto occasione di scambiare e condividerne impressioni. Rammentiamo, però, che negli ultimi anni, dal 2013 in poi, in concomitanza con la nostra assidua frequentazione dell'enoteca di Michele Marcucci a Pietrasanta, non solo ci eravamo presentati, ma anche avevamo trascorso diverse serate a parlare, lui con quella flemma che mai tradiva e con la capacità di dire sempre e comunque quello che pensava, anche a costo di poter sembrare, sia pure raramente, critico, ma mai a prescindere. Con Michele Marcucci Corrado aveva un rapporto di lontana amicizia, capitava di trovarlo al tavolo con commensali provenienti un po' da tutte le parti d'Italia, lui che conosceva a menadito la cultura enogastronomica e non solo di questa regione, ma anche di questo straordinario paese.

Di Corrado ci colpivano favorevolmente la modestia e la semplicità, quel suo riuscire ad affrontare ogni argomento sempre allo stesso modo, con lucidità, ma anche con pazienza, quasi con una forma di comprensione dell'animo umano che sapeva volare al di là delle cattiverie e delle invidie. Era in pensione o quasi, quando lo abbiamo conosciuto, e, a dirla tutta, non ci sembrava che conservasse particolare nostalgia dell'ambiente in cui si era formato ed era cresciuto professionalmente, arrivando a coprire incarichi di prestigio a cominciare da quello di caposervizio della redazione di Viareggio del quotidiano livornese. Era, Corrado, una testa pensante in maniera autonoma, spirito libero, provvisto di un robusto senso critico che mal si adattava ai compromessi e ai diktat da qualunque parte provenissero. Noi gli stavamo, o almeno così pareva, simpatici, un po' per via di quella guasconeria e irrispettosità connaturati al nostro modo di intendere questo mestiere, così diverso per certi versi da quello che, bene o male, ci avevano inculcato o insegnato negli anni della nostra beata incoscienza. Certo, non mancava, a volte, Corrado, di redarguirci per certe nostre esagerazioni e quel suo dircelo con un sorriso e con un fare che sembrava voler dire 'Dai, ma certe volte te le vai a cercare..." non solo non ci indisponeva affatto, ma ci spingeva a domandarci se, per caso, non avesse ragione. Apprezzava, tuttavia, il modo di lavorare che avevamo alle Gazzette, quel nostro mandare i collaboratori in mezzo alla mischia invece che tenerli in ufficio a contare i tagliandi dei vari concorsi su chi è il miglior gelataio o il miglior pizzaiolo o spedirli nei vari supermercati a vedere la differenza dei prezzi. Avevamo, in fondo, la stessa voglia di criticare chi mandava avanti questa professione più per meriti politici che professionali, solo che noi, inevitabilmente, eravamo più burrascosi, incazzati e insolenti di lui.

Ogni volta che ci vedevamo, ovunque fosse, il saluto era di prammatica, con in più anche una stretta su una spalla o uno sguardo condito da un amabile e sincero sorriso. Lo leggevamo, qua e là, e ne apprezzavamo la capacità di scrittura, frutto di una vecchia scuola, quella del quotidiano livornese la migliore o quasi, di tutte, dove sono cresciuti fior di cronisti. Non ricordiamo quando ci siamo visti l'ultima volta, ma, sicuramente, niente ci lasciava presagire quel che, poi, purtroppo, è avvenuto. Era, Corrado, molto legato alla sua famiglia e ne aveva ben donde. Qualche volta arrivava all'enoteca di via Garibaldi in compagnia di uno dei figli ed era un piacere vederli insieme.