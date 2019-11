Cronaca



Comics, truffa appartamento: Lucca Crea regala quattro biglietti a due ragazzi raggirati

sabato, 2 novembre 2019, 13:49

Nel primo pomeriggio del 31 ottobre si sono recati presso l'ufficio della polizia postale due ragazzi di 25 anni per denunciare la truffa legata agli affitti delle camere in occasione di Lucca Comics & Games.

I due sventurati hanno raccontato di aver pagato un acconto per un appartamento in centro a Lucca ma, venuti a conoscenza delle altre truffe, hanno ricontattato l'affittuario per sicurezza, il quale effettivamente ha ammesso di non aver più la disponibilità dell'appartamento, ma di essere disponibile a rimborsarli.

Tuttavia il truffatore si è reso irreperibile e non avrebbe quindi risarcito la cifra. I due ragazzi, senza perdersi d'animo e con intraprendenza hanno trovato un'altra sistemazione e hanno deciso di denunciare la truffa alla polizia postale di Lucca. Gli operatori hanno raccolto tutti gli elementi utili al proseguo dell'indagine. Al termine dell'esposizione dei fatti, la coppia, si è rammaricata con i poliziotti per aver perso la giornata per la quale avevano acquistato il biglietto, dopo mesi di trepidante attesa.

A quel punto gli agenti della postale hanno contattato gli organizzatori del festival descrivendo la situazione. L'organizzazione di Lucca Comics & Games ha fatto propria questa faccenda e si è resa immediatamente disponibile ad offrire nuovi biglietti ai due ragazzi per il giorno seguente, regalando loro altrettante copie del gioco vincitore del concorso Gioco Inedito, a parziale indennizzo per quanto accaduto al loro gruppo.

I biglietti e i giochi sono stati consegnati ai ragazzi presso lo stand della polizia postale.