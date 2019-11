Cronaca



Controlli antidroga nelle scuole, recuperato involucro di marijuana

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:28

Un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti da parte dei più giovani è stato eseguito stamattina dai carabinieri di Lucca. L’attenzione dei militari è stata rivolta verso alcuni istituti superiori del centro storico e ha interessato circa 1000 studenti.



Nella circostanza, di concerto con i dirigenti scolastici, sono state impiegate anche unità cinofile, sia all’esterno degli edifici, sia all’interno, nelle aule e negli altri locali di aggregazione. È stato recuperato un involucro contenente circa 2 grammi di marijuana occultato nei servizi igienici di un istituto. L’attività, come è stato tra l’altro più volto esternato, non si propone alcun intento repressivo, ma ha come principale obiettivo quella di diffondere una cultura della legalità, improntata sia al rispetto delle regole, sia ad una maggiore consapevolezza dei danni derivanti, soprattutto in giovane età, dall’uso delle cd. droghe considerate “leggere”, i cui effetti anche per tale motivo non sono sempre percepiti nella loro reale entità da parte degli adolescenti.



Per conseguire tali obiettivi, considerati una priorità al pari del contrasto al fenomeno della discriminazione e del bullismo, il rapporto di collaborazione tra i carabinieri e il mondo della scuola è costante, e, oltre ai tradizionali incontri con gli studenti, proseguirà con la presenza di personale in uniforme nei pressi degli edifici scolastici durante gli orari di inizio e di fine delle elezioni.