Cronaca



Convegno su "Quando la dipendenza è azzardo"

martedì, 5 novembre 2019, 10:13

"Quando la dipendenza è azzardo": questa la tematica del 33° convegno della rivista "Psicoanalisi e metodo" organizzata dall'associazione culturale e scientifica "Materiali per il piacere della psicoanalisi. L'iniziativa si terrà sabato 9 novembre al centro congressi San Micheletto in via Elisa a Lucca con inizio alle 9 (alle 8.30 la registrazione dei partecipanti) e il termine dei lavori previsto intorno alle 17.

"Nel mondo di oggi – spiegano gli organizzatori – i comportamenti si persone rese schiave dalle addiction, come il disturbo da gioco d'azzardo, suscitano allarme e preoccupazione per la sempre maggiore diffusione di un fenomeno che appare minare alla radice la libertà e la soggettività dell'individuo. A partire dalla dialettica tra addiction e dipendenza l'intento di questo convegno è riflettere da una prospettiva psicoanalitica sul fenomeno psichico della dipendenza, nel quale si manifestano spinte psichiche che si sovrappongono: una nella direzione di una regressione da un confronto maturo con la realtà e con le relazioni, l'altra che si ribella alla dipendenza stessa in un desiderio di un desiderio di autoaffermazione".

L'intenzione degli organizzatori è quella di gettare lo sguardo – con gli interventi dei relatori – sulla evoluzione patologica della dipendenza e nello stesso tempo sugli aspetti strutturali e strutturanti la vita psichica ad essa collegati, che si manifestano anche nel processo analitico e psicoterapeutico. Dopo l'introduzione del dottore Guido Ambrogini al convegno sono previsti gli interventi dei dottori: Domenico Chianese, Pier Claudio Devescovi, Giuseppe Zanda e della dottoressa Stefania Marinelli. Modera l'incontro il dottore Gianluigi Di Cesare.

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa.

B. G.