Cronaca



Domani sciopero dei vigili del fuoco

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:45

Domani (21 novembre), dalle 16 alle 20, su tutto il territorio nazionale sciopero dei vigli del fuoco.



"Dopo la manifestazione del 15 novembre a Roma - si legge in una nota delle segreterie Fp Cgil, Fns Cisl e Uil Pa dei vigili del fuoco - e sotto tutte le prefetture, la politica da destra a sinistra si è impegnata a riconoscere le richieste fatte per quanto riguarda l'equiparazione economica con le altre forze di polizia, i mezzi,gli organici. Finchè non sarà approvato il bilancio e non vedremo questi riconoscimenti, oltre a questo sciopero ne seguiranno altri nelle date del 2-12 e 21 dicembre".