Due spettacoli di magia organizzati dal Rotary per l'Anffas

mercoledì, 13 novembre 2019, 18:51

di barbara ghiselli

Due spettacoli di magia "Magic show-Non crederai ai tuoi occhi" al teatro Nieri di Ponte a Moriano, organizzati dal Rotary club Lucca nelle finalità di services dell'annata rotariana e il cui ricavato sarà devoluto all'Anffas Lucca: il primo, il 17 novembre alle 17, spettacolo dedicato ai bambini e l'altro, il 6 dicembre alle 21, gran galà della magia, per gli adulti. Alla conferenza stampa di presentazione dei due eventi hanno partecipato: Domenico Fortunato e Vittorio Armani, rispettivamente presidente e consigliere Rotary club Lucca, il presidente dell'Anffas Gabriele Marchetti, il presidente del club magico italiano delegazione di Lucca Roberto Ricci, Cristina Fusella, presidente della cooperativa "Cose e persone".

"Abbiamo pensato a organizzare questi spettacoli per raccogliere i fondi dell'Anffas di Lucca – ha dichiarato Fortunato – perchè riteniamo che possa essere una magia poter aiutare un'associazione come questa che fa tantissimo per i ragazzi disabili. Voglio ringraziare il comune che ci ha messo il teatro Nieri a disposizione per queste iniziative gratuitamente e il club magico italiano delegazione di Lucca che ha deciso di partecipare a titolo gratuito".

Marchetti ha ringraziato il Rotary club di Lucca e ha aggiunto che iniziative come questa, oltre a essere un'occasione per i ragazzi per passare un paio di ore in allegria, sono momenti indispensabili per raccogliere fondi, necessari a portare avanti i molteplici servizi che offre l'Anffas. A questo proposito ha fatto presente che le risorse pubbliche sono inadeguate per sostenere i servizi e i progetti che riguardano la scuola, il lavoro a favore dei ragazzi con disabilità. Ha ricordato tra le altre attività per inserire i ragazzi, quella dei centri diurni di San Pietro a Vico e San Vito e il bar "Pecora Nera".

Fusella ha dichiarato: "La cooperativa cose e persone in piazza dell'Anfiteatro che va avanti da 30 anni ha assunto cinque ragazzi disabili a tempo indeterminato, un grande risultato".

Roberto Ricci ha affermato di aver deciso di accettare subito l'invito a partecipare alle suddette iniziative: "I nostri spettacoli di magia sono fatti da professionisti ed è per questo che sono di alto livello. Siamo veramente felici di portare allegria ai ragazzi e di contribuire così alla raccolta fondi per la loro associazione".

Il prezzo dei biglietti è di 5 euro per i bambini e di 15 euro per gli adulti.

Foto Ciprian Ghoerghita