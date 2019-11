È di tipo C la sepsi meningogoccica registrata nel paziente lucchese ricoverato al San Luca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 11 novembre 2019, 18:22

Un centro commerciale-artigianale nel cuore di Lucca, a Chiasso Barletti, con nuovi negozi che hanno ridato vita a una delle vie più storiche della città, creando un vero e proprio angolo di qualità

lunedì, 11 novembre 2019, 11:22

A Lucca prende vita il progetto dello "Spazio Mamme". Che cosa è? E' uno spazio dedicato interamente alle neo mamme durante il periodo del puerperio e dell'allattamento

domenica, 10 novembre 2019, 17:19

Nell'ambito territoriale di Lucca si è registrato un nuovo caso di meningite in un uomo di 48 anni, residente a Lucca. Il paziente è adesso ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Luca” in buone condizioni generali

domenica, 10 novembre 2019, 11:01

Poco dopo le 10 di questa mattina, alla concessionaria Peugeot di Guamo sulla via Provinciale di Sottomonte, c'è stato un principio di incendio sul tetto dell'edificio

domenica, 10 novembre 2019, 10:51

La diagnosi precoce del tumore al seno è stata al centro dell’incontro "Fuoriclasse al Bucaneve" che si è svolto sabato 9 novembre a Santa Maria a Colle alla presenza degli assessori del Comune di Lucca Valeria Giglioli (Sociale) e Ilaria Vietina (Politiche di genere) e dei medici dell'unità senologica dell'ospedale...

sabato, 9 novembre 2019, 21:22

Luci spente sabato sera in piazza S. Francesco e in via del Fosso. L'illuminazione pubblica non si è accesa infatti nell'area della piazza e nella limitrofa via del fosso, mentre i lampioni funzionavano nelle vie adiacenti e anche le case che si affacciano nelle aree al buio avevano regolarmente la...