Ecco il nuovo prefetto Francesco Esposito

lunedì, 25 novembre 2019, 15:17

di giuseppe bini

Il nuovo prefetto di Lucca si è presentato questa mattina alla stampa cittadina. "Mi approccio a questo incarico con passione ed entusiasmo", le sue prime parole.

Chiaro, conciso con le idee chiare, queste le prime impressioni che ha suscitato il nuovo prefetto Francesco Esposito, chiamato a succedere a Leopoldo Falco, prematuramente scomparso lo scorso luglio.

"Sono molto contento di assumere questa responsabilità - ha dichiarato il prefetto -, consapevole dei punti di forza che il territorio esprime. La sicurezza, tema fondamentale seguito dalla Prefettura, è in una situazione di buon livello, anche se su questo tema ci impegneremo ulteriormente. La sicurezza va gestita in una logica di partecipazione e condivisione.".

"E' importante provare a fare squadra e trovare ogni forma di collaborazione possibile - ha quindi proseguito -, grazie ai rapporti con le amministrazioni comunali e con le altre istituzioni che sul territorio vivono e svolgono i loro servizi".

Con fare chiaro ed ermetico ha quindi spiegato i caratteri generali che indirizzeranno il suo lavoro: "Come prefettura perseguiremo la volontà di offrire un servizio di qualità alla popolazione. Uno dei versanti su cui soffermerò la mia attenzione sarà la Protezione civile, un sistema multilivello che per sua natura deve essere improntato alla condivisione, sia nella gestione ordinaria che nella gestione delle emergenze".

Idee chiare anche sul fronte immigrazione: "Non trascurerò l'impegno che riguarda i diritti civili, soprattutto per quanto concerne l'accoglienza dei richiedenti asilo. L'immigrazione non è soltanto accoglienza, è fenomeno storico e complesso, che va costantemente seguito, per far sì che ci sia integrazione, ma anche rigore e rispetto della legalità".

Il numero di richiedenti, in forte calo, secondo Esposito consentirà la gestione di un servizio secondo criteri che rendono sostenibile il fenomeno, per tutto il territorio.

Prima dell'incontro con gli organi di informazione, il prefetto ha avuto modo di far visita ai vertici della polizia e al sindaco Tambellini: "In Comune ho registrato massima disponibilità alla condivisione di impegni e prospettive.mo condiviso una serie di impegni e prospettive".

Il prefetto esprime poi un ricordo del suo predecessore, definito "uomo di grande valore umano e professionale". "Non posso altresì non ricordare la giornata di oggi, in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne - ha quindi concluso -, anche in questo campo il mio operato cercherà in ogni modo di limitare questa tragedia. Su questo versante proveremo a mettere i piedi un programma di iniziative per sostenere l'assistenza non solo nei confronti delle vittime, ma anche nei confronti degli autori di questi tremendi reati. Si tratta di un tema culturale che riguarda l'uomo è la donna nella società, e il oro rapporto nei diversi ambienti in cui si confrontano".

Infine, prima delle foto di rito, un'ultima precisazione: "Come prefetto sarò aperto e disponibile nei confronti di tutti, anche verso gli organi di informazione, che svolgono un ruolo importante all'interno della comunità". Lo prendiamo in parola.

Foto Ciprian Gheorghita