Esposto alla procura per la morte di Michele Fanini

sabato, 9 novembre 2019, 16:06

Tanti cittadini hanno preso parte oggi all’ospedale San Luca di Lucca al convegno "Malattie reumatiche e malattie rare, conosciamole insieme" organizzato da Atmar Toscana (Associazione toscana malati reumatici)

sabato, 9 novembre 2019, 11:53

Lucca seconda in Toscana per numero di incidenti nel 2018. La provincia lucchese, con 1918 episodi registrati, segue Firenze (4942) e precede Pisa (1692) e Livorno (1664): un dato diffuso da Aci-Istat che segna un lieve aumento del 4,4% rispetto al 2017 (1837)

sabato, 9 novembre 2019, 10:59

Continuano intanto gli incontri per informare la cittadinanza sul nuovo sistema della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso nuove ecologiche fuori terra, denominate Garby

sabato, 9 novembre 2019, 10:31

Incidente stradale sull'autostrada A11 al Km 49, all'altezza del casello di Altopascio, ieri sera alle 22.25. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza persone e mezzi

sabato, 9 novembre 2019, 09:26

Assessora al sociale e ufficio casa saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi o domande e per fornire tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda

venerdì, 8 novembre 2019, 23:53

Vergogna: solo il 50 per cento dei commercianti di via Fillungo hanno aderito alla sottoscrizione per addobbarla con le luci natalizie, quindi, la strada resterà... al buio