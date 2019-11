Cronaca



Fillungo a Natale, niente luci della ribalta: troppi i pidocchi(osi)

venerdì, 8 novembre 2019, 23:53

di aldo grandi

Vergogna a Lucca. Troppi pidocchi(osi) in via Fillungo e in altre due strade del centro storico, via Nuova e via S. Lucia salvo errori dell'ultim'ora. I commercianti che hanno aderito al progetto per l'illuminazione natalizia non hanno raggiunto il 70 per cento previsto dall'accordo sottoscritto dal comune di Lucca e dall'associazione Confcommercio e che riguarda non solo l'interno del cerchio arboreo, ma anche Borgo Giannotti, dove su 75 attività commerciali hanno aderito in 70, numeri da plebiscito grazie anche all'opera di sensibilizzazione e impegno condotta da Sandra Bianchi presidente del Ccn.

Che in centro storico ci fossero dei menefreghisti era risaputo, che le catene commerciali fossero tra i principali 'imputati' pure, ma, a quanto pare, c'è anche una robusta fetta di negozianti nostrani che non hanno avuto voglia di sborsare i 120 euro previsti per aderire alla sottoscrizione.

In sostanza, delle circa 120 attività commerciali del Fillungo, la principale e più famosa via dello shopping in città, appena la metà o poco più hanno messo mano al portafoglio. Le altre l'hanno messa, la mano, da un'altra parte.

Sconcerto, amarezza e, per certi versi, anche rassegnazione tra coloro che hanno fatto il possibile per far sì che anche quest'anno, nonostante le solite, ricorrenti difficoltà, il Natale assuma, per la città, le sembianze di una ricorrenza di festa e di luce. E pensare che il comune di Lucca, con l'assessore Valentina Mercanti, mai aveva assegnato all'illuminazione natalizia un contributo di 60 mila euro e scusate se è poco. Ora, saranno anche post comunisti e di sinistra, ma 60 mila euro non sono proprio una inezia.

Non a caso la Valentina Mercanti, sotto la pioggia oggi pomeriggio, si è sciroppata qualche struscio su e giù per il Fillungo nel tentativo, unitamente al presidente del Ccn centro storico di Confcommercio Matteo Pomini, di convincere i pidocchi(osi) a ripensarci entro la scadenza di fine mese quando, dopo che l'azienda incaricata di appendere le luci, una volta appese, non potrà tornare una seconda volta.

Che dire? Pare che anche i vertici di Confcommercio siano rimasti di stucco, amareggiati anche perché consapevoli che non si può fare eccezioni né intervenire dove non c'è stata sufficiente partecipazione. Non sarebbe giusto, è stato sottolineato, nei confronti di coloro che, come al Giannotti, hanno rispettato la quota del 70 per cento arrivando, quasi, al 100 per cento. Evidentemente nel centro storico sfruttano il fatto che la gente, in fondo, ci capita per (s)forza.

E' anche vero che già lo scorso anno ci fu il rischio di vedere il Fillungo al buio, ma che, poi, tutto fu sistemato all'ultimo minuto tanto, pensano i 'crumiri' dell'astinenza senza se e senza ma, alla fine anche questa volta qualcuno, magari il Comune, si frugherà in tasca alla ricerca dei soldi per parare questa diserzione.