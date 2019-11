Cronaca



Francesco Esposito è il nuovo prefetto

giovedì, 7 novembre 2019, 12:04

Nella seduta di mercoledì 6 novembre, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ha affidato la guida della prefettura di Lucca a Francesco Esposito, 54 anni. Per lui non sarà la prima esperienza lucchese: Esposito è stato infatti vice commissario straordinario presso il comune di Lucca, con delega all'urbanistica, lavori pubblici, ambiente e territorio, dal giugno 2006 a giugno 2007.



A quanto riportato nella biografia ufficiale, Esposito è nato a Salerno il 15 maggio 1965 ed è coniugato con due figli. Laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione forense, è entrato nella carriera prefettizia nel 1994. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nelle prefetture di Pisa, Firenze, Livorno, Verona e Napoli. Il 23 maggio 2016 è stato nominato prefetto di Belluno.



A Lucca prenderà il posto che fu del compianto prefetto Leopoldo Falco, prematuramente scomparso lo scorso 28 luglio, a soli 64 anni.



E.B.