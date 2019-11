Fuoco sul tetto della concessionaria Peugeot a Guamo

Altri articoli in Cronaca

domenica, 10 novembre 2019, 10:51

La diagnosi precoce del tumore al seno è stata al centro dell’incontro "Fuoriclasse al Bucaneve" che si è svolto sabato 9 novembre a Santa Maria a Colle alla presenza degli assessori del Comune di Lucca Valeria Giglioli (Sociale) e Ilaria Vietina (Politiche di genere) e dei medici dell'unità senologica dell'ospedale...

sabato, 9 novembre 2019, 21:22

Luci spente sabato sera in piazza S. Francesco e in via del Fosso. L'illuminazione pubblica non si è accesa infatti nell'area della piazza e nella limitrofa via del fosso, mentre i lampioni funzionavano nelle vie adiacenti e anche le case che si affacciano nelle aree al buio avevano regolarmente la...

sabato, 9 novembre 2019, 16:06

Tanti cittadini hanno preso parte oggi all’ospedale San Luca di Lucca al convegno "Malattie reumatiche e malattie rare, conosciamole insieme" organizzato da Atmar Toscana (Associazione toscana malati reumatici)

sabato, 9 novembre 2019, 16:02

La morte di Michele Fanini, uno dei personaggi lucchesi fra i più noti nel mondo del ciclismo, stimato e apprezzato da tutti, si tinge di giallo

sabato, 9 novembre 2019, 11:53

Lucca seconda in Toscana per numero di incidenti nel 2018. La provincia lucchese, con 1918 episodi registrati, segue Firenze (4942) e precede Pisa (1692) e Livorno (1664): un dato diffuso da Aci-Istat che segna un lieve aumento del 4,4% rispetto al 2017 (1837)

sabato, 9 novembre 2019, 10:59

Continuano intanto gli incontri per informare la cittadinanza sul nuovo sistema della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso nuove ecologiche fuori terra, denominate Garby