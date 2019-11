Cronaca



Giardino degli osservanti o giardino della monnezza?

martedì, 26 novembre 2019, 16:14

Il parco giochi all'interno del giardino degli osservanti in via dei Bacchettoni versa in uno stato di totale abbandono. Una mamma ci invia le foto dei numerosi rifiuti presenti nel parco, cavi e materiali elettrici abbandonati, probabili residui dello smontagggio dei padiglioni dei Comics, pezzi di plastica di ogni tipo, assi di legno, bulloni di ferro, cicche e involucri di preservativi. Questo è il luogo in cui si ritrovano a giocare numerosi bambini, correndo il serio rischio di farsi male. Le immagini si commentano da sole.



N.D.