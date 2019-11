Cronaca



Gli studenti 'superdotati' dell'istituto Pertini

venerdì, 29 novembre 2019, 11:47

Professoressa Maria Rosa Lazzari lei è insegnante all'istituto professionale di via Cavour. Chi sono quelli che lei ama definire i ragazzi “superdotati” del Pertini?



Nel mondo attuale quando si parla di “super dote” negli adolescenti, ci riferiamo a ragazzi che hanno risultati eccellenti nell’ambito della logica o dell’arte, Dio li benedica, sono il nostro futuro. Non di meno tuttavia esistono dei super dotati nell’ambito socio-affettivo e della comunicazione: i due mondi non possono fare a meno uno dell’altro. Attualmente però si registra una notevole carenza di “ragazzi di “buona volontà”. Bullismo, sballo, alcol, droga sono assai più presenti e parlati delle ricerche scientifiche o artistiche , sono purtroppo la cronaca quotidiana. Allora vi racconto di una scuola superiore lucchese che ha il privilegio di avere un gruppo di alunni superdotati in un ambito molto poco considerato quello dell’accettare i “diversi”, i famosi non normodotati.

Ci racconti in cosa consiste questo privilegio e questa singolare esperienza.



Intanto ci sarebbe da chiedersi dov’è il confine fra la difficoltà di sviluppare il benessere psico-fisico tra un alunno down e uno che fa uso abituale di alcol, droga e non riesce ha esprimersi se non nello sballo. Non sono entrambi normodotati, cioè non riescono per motivi diversi ha esprimere tutte le qualità umane. Al Pertini, tuttavia, ci sono alunni che hanno potenziato negli anni, grazie a delle opportunità offerte, delle doti incredibili: riescono a fare stare bene dei ragazzi interni e fuori dalla scuola che per natura non potranno sviluppare le così dette doti naturali. Si tratta, per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, di alunne che hanno seguito il gruppo dell’ “Allegra Brigata “, gruppo ormai storico a Lucca, prima imparando da un istruttore, Fabio, della palestra Life, semplici progressioni con accompagnamento musicale che poi loro stesse hanno proposto nei pomeriggi in palestra, quindi, insegnando loro quello che avevano appreso. Un altro gruppo invece ha seguito gli stessi ragazzi portandoli sia al Bowling di S.Vito assistiti oltre che dai docenti, dalla famiglia Lorenzoni Franchini, sia in un progetto di orienteering nel centro storico. Alcuni di questi alunni hanno terminato la classe quinta, ma continuano a seguirli personalmente.

Un'esperienza umana molto importante per la scuola e per gli stessi studenti.



Infatti. C’è, inoltre, il gruppo del martedi pomeriggio in palestra… un insieme di alunni di varie classi che segue già da qualche anno questi ragazzi, li fa ballare, li accompagna in estate al golfo di Baratti a fare un corso di vela e in agosto in montagna a fare canoa e trekking, organizzati e coadiuvati dall’associazione di sci di fondo “Focolaccia”. Ebbene, questo gruppo si sta allargando. Sono ragazzi che stanno sviluppando le loro abilità nell’ambito socio-affettivo. Sono ragazzi, appunto, superdotati, mosche bianche in questo mondo.