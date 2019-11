Incidente stradale sulla A11: sette auto coinvolte, due feriti

Altri articoli in Cronaca

sabato, 9 novembre 2019, 11:53

Lucca seconda in Toscana per numero di incidenti nel 2018. La provincia lucchese, con 1918 episodi registrati, segue Firenze (4942) e precede Pisa (1692) e Livorno (1664): un dato diffuso da Aci-Istat che segna un lieve aumento del 4,4% rispetto al 2017 (1837)

sabato, 9 novembre 2019, 10:59

Continuano intanto gli incontri per informare la cittadinanza sul nuovo sistema della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso nuove ecologiche fuori terra, denominate Garby

sabato, 9 novembre 2019, 09:26

Assessora al sociale e ufficio casa saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a dubbi o domande e per fornire tutte le indicazioni utili per la compilazione della domanda

venerdì, 8 novembre 2019, 23:53

Vergogna: solo il 50 per cento dei commercianti di via Fillungo hanno aderito alla sottoscrizione per addobbarla con le luci natalizie, quindi, la strada resterà... al buio

venerdì, 8 novembre 2019, 19:34

Questo pomeriggio, nel cortile interno della caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca, i volontari delle Misericordie Lucchesi, hanno voluto portare il proprio omaggio a quei fratelli che purtroppo oggi non ci sono più

venerdì, 8 novembre 2019, 16:19

Ieri la RSU d'intesa con le segreterie di SLC CGIL e FISTEL CISL hanno indetto uno sciopero di 8 ore per i lavoratori del turno notturno. Il primo dopo la decisione unilaterale dell'azienda di chiudere il tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale