Cronaca



Internet 5G a Lucca: che la battaglia abbia inizio

lunedì, 4 novembre 2019, 18:26

Cresce in città l’interesse per l’applicazione della rete Internet di quinta generazione, il così detto 5G e pare che sia prossima un’accesa battaglia sul tema.

Da una parte un sempre più nutrito gruppo di cittadini sta lavorando per costituirsi nella sezione lucchese dell’organizzazione "AttoPrimo - Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell’ambiente", che già svolge attività a livello nazionale con sezioni in varie città.

A fine ottobre poi più di 100 cittadini hanno firmato una lettera, che è stata inviata al Sindaco Tambellini e per conoscenza al presidente della Provincia, con cui è stato chiesto, tra l’altro,che l’amministrazione proceda ad una adeguata e capillare informazione della cittadinanza sui vantaggi e sui rischi dell’applicazione del 5G, con l’organizzazione di un contraddittorio pubblico fra esperti di opposte opinioni, che venga messa a disposizione dei cittadini tutta la documentazione riguardante gli accordi con le società realizzatrici del progetto, che venga inoltre messa a disposizione la documentazione scientifica in base alla quale l’amministrazione ha ritenuto di procedere ad assumere tale decisione essendosi ritenuta garantita circa l’innocuità del sistema 5G.

Anche la lista civica Siamo Lucca ha manifestato l’intenzione di chiedere all’amministrazione comunale la sospensione della sperimentazione stante i troppi dubbi sulla nocività o meno di questa nuova tecnologia.

Il Comune ha risposto a mezzo stampa all’opposizione affermando che il progetto 5GCity a cui Lucca ha aderito insieme a Bristol e a Barcellona sarebbe volto soltanto a dimostrare le applicazioni pratiche che il 5G potrà avere, attraverso la realizzazione e la distribuzione di filmati in alta definizione girati a Lucca dalla squadra tecnica del Crit- Centro ricerche e innovazione tecnologica Rai di Torino alla Torre Guinigi e alla Casa Museo Puccini. I filmati sono utili alla produzione di prodotti video di realtà aumentata e sono stati diffusi fra gli operatori europei del settore, contribuendo così alla promozione della città nel mondo. Un'altra sperimentazione concerne la verifica del funzionamento del servizio di prevenzione dei conferimenti impropri dei rifiuti alle isole ecologiche a scomparsa dove, attraverso un’applicazione ad hoc, la telecamera di videosorveglianza installata nei pressi dell’isola è in grado di allertare in tempo reale la Polizia municipale in caso di infrazioni. Tutto questo avverrebbe secondo il Comune utilizzando le reti già esistenti.

Il Comune nel comunicato stampa ha affermato poi che in Italia non sarebbero ad oggi attive linee 5G, le cui autorizzazioni sono di competenza del MISE (ministero dello sviluppo economico) e non dell’amministrazione comunale.

In realtà già dal marzo 2017, il MISE ha aperto la procedura per l’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali nella disponibilità di spettro radio 3700 MHz.

L'11 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando d'asta per l'assegnazione delle licenze agli operatori mobili interessati.

Il 10 settembre 2018, al termine per la presentazione delle offerte per l'assegnazione delle frequenze nella nuova tecnologia 5G, Iliad Italia si è aggiudicata, all'importo a base d'asta di 676.472.792 euro, un blocco di frequenze di 10 MHz, riservatole in qualità di nuovo entrante nel mercato, nella banda dei 700 MHz, sempre il 10 settembre 2018 è iniziata l'asta per l'assegnazione delle frequenze. Come previsto gli operatori che vi hanno partecipato sono stati: Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e Wind Tre.

Le assegnazioni hanno fruttato allo Stato un totale complessivo di 6.550.422.258,00 di euro (oltre 6,55 miliardi di euro). Secondo le regole stabilite per l'asta 5G e la legge finanziaria italiana del 2018 (L.205/2017), il pagamento avverrà nel periodo 2018-2022.

Risulta inoltre che siano già in commercio cellulari che supportano la rete 5G.

La sperimentazione del resto è in corso in molte città italiane per poi entrare gradatamente a regime dal 2020 in poi ed è notizia quotidiana che sempre più Sindaci in Italia e altre autorità all’estero stiano bloccando la sperimentazione nel superiore interesse della salute pubblica.

A Lucca invece si va avanti sul presupposto che non si starebbero utilizzando reti 5G e che il progetto 5GCity non sarebbe finalizzato all’installazione di questi reti ma solo a fini di promozione turistica.

Qualcosa però non torna se proprio sul sito del progetto 5GCity si legge, tra l’altro, che: “Il Consorzio 5GCity, di cui il Comune di Lucca fa partner, sta organizzando a Lucca nella suggestiva sede del Real Collegio, il suo 2° 5GCityHackathon (l’evento si terrà il 21 e 22 novembre prossimi). Il progetto H2020 5GCity sta lavorando alla realizzazione dal vivo di servizi 5G in tre città attualmente già in fase di trasformazione digitale: Bristol, Barcellona e Lucca.

Nel frattempo una delegazione lucchese parteciperà alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma martedì prossimo 5 novembre di fronte al Parlamento che in tale giorno inizierà a discutere i provvedimenti legislativi sul tema 5G.

Che la battaglia abbia inizio!