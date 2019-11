Cronaca



Investito da un'auto pirata, muore monsignor Ghilarducci

giovedì, 21 novembre 2019, 11:45

di eliseo biancalana

Lutto nella comunità lucchese per l'improvvisa e tragica scomparsa di monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, canonico della cattedrale di Lucca. Il prelato lucchese si trovava a Pisa per fare visita alla sorella, quando ieri sera è stato investito da un'automobile pirata. Dalle prime sommarie informazioni, il monsignore è stato travolto mentre stava attraversando la strada in via Conte Fazio, dopo le ore 19. La polizia municipale pisana sta indagando sull'episodio.



Monsignor Ghilarducci era nato a Tassignano (Capannori) il 25 agosto 1935, parrocchia dove era cresciuto e aveva ricevuto i primi sacramenti. Diventato diacono nel 1963, aveva ricevuto il presbiterato il 14 marzo 1964. Aveva compiuto gli studi nel seminario arcivescovile e si era diplomato presso la scuola di archivistica della Biblioteca Vaticana. Diversi gli incarichi ecclesiastici che ha ricoperto nel corso della sua vita. Nel settembre del 1964, era diventato parroco di Vetriano e archivista della curia arcivescovile. Dal 1973 anche parroco di Colognora Val di Roggio e poi dal 1978 di Celle (a cui era unita Gello). Nell'ottobre del 1985 era stato canonico del capitolo della cattedrale di San Martino, mentre dal 1992 era stato direttore ad triennium del museo della cattedrale. Dal 1991 al 1996 era stato membro del consiglio presbiterale, segretario del capitolo della cattedrale e responsabile della commissione arte sacra. Nel luglio 1997 era diventato direttore del nuovo ufficio diocesano per l'arte sacra e i beni culturali e delegato per i rapporti con le sovrintendenze. Nel 1999 era diventato membro della commissione speciale per la riforma della curia e poi, dal 2004 al 2009, aveva di nuovo fatto parte del consiglio presbiterale. Nel 2005 aveva terminato l'incarico di archivista della curia arcivescovile. Faceva inoltre parte dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti.



Monsignor Ghilarducci era stato autore di diversi libri su Lucca e ultimamente stava scrivendo una volume sulla cattedrale di San Martino. Tra i primi messaggi di cordoglio c'è stato quello della editrice Maria Pacini Fazzi: "Lucca perde ancora un tassello importante della sua identità culturale. Ghilarducci era un uomo di profonda cultura: ricordo qui i suoi impegnativi lavori sulle pergamene dell'archivio arcivescovile, la sua conoscenza dell'arte tutta, la sua passione per il bello in ogni sfaccettatura. Con lui ho perso anche un amico e sono davvero triste nel pensare che non vedrà la nascita del suo grande lavoro dedicato alla cattedrale di San Martino che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima, ma sappiamo che sarà una pietra miliare imprescindibile per la conoscenza della storia della nostra cattedrale e non solo. Al cordoglio della titolare si unisce la figlia Francesca e tutto il personale della casa editrice Pacini Fazzi".

Grande appassionato di arte e di oggetti d'antiquariato, nel 2005 era finito, suo malgrado, sulle cronache giudiziarie perché accusato di ricettazione, accusa dalla quale fu poi assolto.