Denuncia in psichiatria, la Asl ammette: "Il paziente è irrispettoso e dipende dall'assenza di modelli comportamentali adeguati"

lunedì, 18 novembre 2019, 19:00

In merito alla lettera pubblicata da La Gazzetta di Lucca, l'Azienda USL Toscana nord ovest precisa quanto segue.

La struttura di Salute Mentale adulti, da cui dipende l'SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) dell'ospedale San Luca, evidenzia che la persona di cui si parla nella lettera è un paziente multiproblematico per cui sono già stati fatti nel tempo numerosi tentativi terapeutico-riabilitativi.

In particolare, in questi ultimi mesi si è provato l'inserimento in una struttura residenziale della Valle del Serchio, senza risultati positivi. E' stato fatto anche un tentativo di rientro nella sua famiglia, anch'esso fallito.

E' stato chiesto anche il suo inserimento in una residenza sanitaria per disabili (RSD) ed in questo caso si è in attesa di una risposta. Il suo atteggiamento in effetti irrispettoso - secondo gli psichiatri lucchesi - è legato probabilmente ad una mancanza di modelli comportamentali adeguati.

I professionisti della salute mentale sono quindi impegnati a seguire questa situazione in maniera adeguata, cercando anche la migliore soluzione possibile, che potrebbe essere appunto in una struttura territoriale.

Commento del direttore Aldo Grandi: la paziente che ci ha inoltrato la denuncia e che pubblichiamo di apertura di giornale, aveva, quindi, ragione. In un reparto modello, per colpa di un solo individuo che non rispetta le regole, tutti gli altri ne pagano le conseguenze. E' quello che accade un po' ovunque in questa società buonista e politicamente corretta. Accade, possiamo vedere, anche nelle carceri e a Lucca in questi giorni è avvenuto. Purtroppo è la condanna per chi appartiene a quella maggioranza silenziosa che non possiede alcun diritto se non quello di essere spremuta come un limone quando c'è da tirare fuori i soldi. E ancora è niente rispetto a quello che ci attende. Arriveranno tempi in cui coloro i quali non accettano le regole riusciranno a scendere nelle strade e a fare ciò che vogliono senza che alcuno riesca a contrastarli.