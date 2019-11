Cronaca



La Cgil in piazza con i ragazzi di Earth Strike e Fridays For Future

martedì, 26 novembre 2019, 16:29

Venerdì 29 novembre alle ore 15:00 la CGIL di Lucca sarà in Piazza San Michele al fianco dei giovani di Earth Strike e Fridays For Future, che hanno organizzato un presidio in occasione della quarta giornata di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici.

L'adesione ed il sostegno della CGIL sono pieni e testimoniano l'importanza che anche il mondo del lavoro attribuisce alle ragioni che queste giovani generazioni esprimono, sulla necessità immediata di fronteggiare l’emergenza climatica ed attuare un radicale cambiamento del modello di sviluppo, affinché si possano raggiungere, entro il 2030, tutti gli obiettivi dell’Agenda Onu.

La battaglia per la giustizia climatica è una battaglia per la giustizia sociale, per la democrazia, per l’equità all’interno dei Paesi, fra i Paesi e fra le diverse generazioni.

L'appello, a lavoratori e cittadini è a partecipare numerosi!