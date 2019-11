Cronaca



La Lucar, concessionaria Toyota, sempre più a fianco di Luccasenzabarriere

martedì, 12 novembre 2019, 12:29

Si rinnova il legame tra la Lucar, concessionaria Toyota, e l'associazione Luccasenzabarriere, onlus nata nel 2017 per rispondere a quelle molteplici esigenze che oggi un disabile può avere muovendosi sul territorio. Il presidente Domenico Passalacqua non ha nascosto la sua soddisfazione per il rinnovato sostegno di questa azienda, storica concessionaria di auto, presente da più di quarant'anni sul territorio lucchese e da sempre in prima linea per fornire il proprio contributo a iniziative di carattere sociale.

"A noi fa immensamente piacere sapere che la concessionaria Toyota Lucar, appoggerà fattivamente i nostri futuri progetti." – ha affermato Passalacqua- "Lucar ci sarà d'aiuto anche sul piano logistico: nella sede di via Sottomonte 14 a Capannori si terranno, infatti, le conferenze stampa di Luccasenzabarriere." Il contributo fornito da questa azienda permetterà alla nostra onlus di acquistare le nuove felpe t-shirt che verranno utilizzate nei nostri servizi trasporto di persone con disabilità e che saranno indossate in tutte le nostre manifestazioni. Questo permetterà alla nostra Associazione di presenziare agli eventi del territorio con divise riconoscibili e volte a sensibilizzare ancor più la cittadinanza verso di noi e verso i nostri servizi, ed in generale sulla tematica della disabilità. Insieme ad altri importanti partner del territorio, la Concessionaria Toyota Lucar con il suo rinnovato contributo si avvicina ancora di più verso le persone meno fortunate.

"Ringrazio di cuore Michele e Giorgio Serafini, titolari della Lucar per credere nelle attività che portiamo avanti con la nostra associazione." – ha concluso Passalacqua- "Il loro aiuto ci permetterà di proseguire con un crescente entusiasmo per giungere all'abbattimento delle barriere architettoniche e ad una migliore accessibilità nelle strutture pubbliche delle persone disabili."

A Michele e Giorgio Serafini piace evidenziare come la mission di Lucar si sposi pienamente con quanto recentemente affermato da Akio Toyoda, attuale Presidente di Toyota Motor Company:

"Noi crediamo che la cosa più importante che possiamo fare come azienda non consiste solo nel migliorare le nostre vetture, ma impegnarci nel migliorare la vita dei cittadini, ogni giorno e in ogni modo."