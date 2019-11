Cronaca



L’Associazione Nazionale Presidi ricorda Cesare Lazzari

sabato, 30 novembre 2019, 11:18

L’Associazione Nazionale Presidi, a tutti i suoi livelli, vuol ricordare e celebrare un iscritto d’eccezione, tragicamente mancato alla comunità scolastica lucchese, Cesare Lazzari, e per questo il 4 dicembre proprio nella sua scuola, ISI “Carrara- Nottolini “Busdraghi”, alle 16,00, sarà convenientemente ricordato.



"Cesare - dichiara Vittorio Barsotti, presidente ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professi0onalità della Scuola) - Struttura di Lucca - ha rappresentato, infatti, per molti e soprattutto per i suoi alunni, sia come docente che come dirigente scolastico, un valido punto di riferimento, quasi un amico che sapeva accogliere tutti con disponibilità ed attenzione, senza trascurare i colleghi. Chi lo ha avuto a stretto contatto non può che rimpiangerlo e continuare a guardare ai suoi comportamenti e alla sua profonda preparazione come un esempio indelebile di professionalità e di concreto attaccamento alla scuola. Per questo ci sentiamo onorati di riproporre la sua figura a tutto il mondo scolastico lucchese e non. Ingiustamente, da ultimo, ha subito anche gravi torti ed è stato vittima della disfunzione legislativa attuale, tuttavia è rimasto saldo e convinto dell’onesto proprio agire, anche in quei tristi momenti senza mai tentennare ne’ cedere dal proprio ruolo di dirigente scolastico. L’ANP lucchese, che gli è stato sempre vicino è orgogliosa di potere realizzare questo momento di celebrazione rivolto proprio ad un collega di così degna stima ed ammirazione!"