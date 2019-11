Le rubano la borsa al cimitero: è caccia al ladro

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 novembre 2019, 15:59

Esprime commozione Confcommercio nell'apprendere la notizia della scomparsa di Giuseppe Cipolla, storico ristoratore lucchese e padre di Vito, componente da anni del sindacato Fipe ristoratori Lucca e attuale titolare dell'Antica Locanda dell'Angelo

sabato, 30 novembre 2019, 12:43

La lotta alla plastica in mare comincia dai fiumi: e mantenere puliti e curati i corsi d’acqua è il primo passo, per salvare le tartarughe marine e il Mediterraneo. Fornendo anche un contributo significativo alla lotta contro i cambiamenti climatici

sabato, 30 novembre 2019, 11:18

L’Associazione Nazionale Presidi, a tutti i suoi livelli, vuol ricordare e celebrare un iscritto d’eccezione, tragicamente mancato alla comunità scolastica lucchese, Cesare Lazzari, e per questo il 4 dicembre proprio nella sua scuola, ISI “Carrara- Nottolini “Busdraghi”, alle 16,00, sarà convenientemente ricordato

sabato, 30 novembre 2019, 11:05

Su ordinanza del questore di Lucca si è svolto ieri sera un servizio interforze al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti in centro storico nel fine settimana, nelle zone che gravitano intorno alla movida lucchese

venerdì, 29 novembre 2019, 20:35

Spettacolo emozionante in piazza del Giglio con l'accensione, in contemporanea, di tutte le luci natalizie del centro storico, di Borgo Giannotti e dell'Arancio

venerdì, 29 novembre 2019, 19:42

Si è svolta questa mattina in tribunale a Lucca l'udienza preliminare relativamente all'omicidio stradale in cui perse la vita, nel febbraio 2018, Andrea Lucchesi, il giovane abitante a Lucca che venne travolto in compagnia di un amico dopo aver attraversato la strada a Viareggio in Darsena