L'omaggio delle Misericordie Lucchesi ai caduti dei Vigili del Fuoco ad Alessandria

venerdì, 8 novembre 2019, 19:34

di gabriele muratori

Antonio Candido, 32 anni, originario di Reggio Calabria. Viveva ad Albenga con la moglie. Era diventato effettivo qualche anno fa seguendo le orme del padre. Matteo Gastaldo, 46 anni, viveva a Gavi con la sua famiglia e una bimba piccola. Di recente aveva partecipato alle operazioni di soccorso per il maltempo nell'Alessandrino. Marco Triches, 38 anni, si era trasferito nella vicina Valenza per seguire il suo grande amore, la moglie Clarissa. Insieme avevano un figlio, Francesco, di tre anni.

Tre nomi, tre vigili del fuoco, tre passioni, tre eroi che purtroppo, quella maledetta notte, tra il 4 e il 5 novembre scorsi, non hanno fatto ritorno a casa, morti nella tragica esplosione di una cascina nel paese di Quargnento, in provincia di Alessandria. Un'orribile tragedia, un paese in sconvolto, in lutto. Un dispiacere, uno strazio, ma anche una grandissima stima, tutto rivolto a chi, in nome della propria divisa, rischia la vita per salvare gli altri. E questo pomeriggio, nel cortile interno della caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca, i volontari delle Misericordie Lucchesi, hanno voluto portare il proprio omaggio a quei fratelli che purtroppo oggi non ci sono più. "Diversi nel colore delle divise, ma uniti nell'obbiettivo della missione, e purtroppo anche nei momenti più dolorosi. Un grazie di cuore a tutti voi volontari!" – con poche e commosse parole, il comandante Geremia Coppola, primo dirigente del comando provinciale di Lucca, ha voluto ringraziare i volontari delle misericordie che oggi hanno voluto partecipare in massa alla cerimonia di saluto ai tre eroi caduti. Sotto un cielo cupo e grigio, decine di confratelli in divisa giallo-ciano, si sono stretti alle divise verdi, ai colleghi tanto stimati, con i quali, quasi giornalmente, accorrono insieme laddove ci sono richieste d'aiuto e di soccorso. Ad accompagnare l'esercito dei volontari, il capo coordinamento delle Misericordie Lucchesi, Maria Carla Andreozzi, governatore della Misericordia del Barghigiano, la quale ha consegnato una corona di fiori ai vigili del comando, in memoria dei tre ragazzi deceduti lunedì notte. "Tante sono le parole che potremmo dire in queste tristi occasioni. Ne diremo poche. Grazie per tutto quello che fate. La nostra presenza qui oggi, è solo una parte della stima che noi volontari, ma anche tutti gli italiani, provano per voi e per la vostra missione". E nelle parole di Maria Carla Andreozzi, è stato ricordato anche Francesco Tontini, il giovane volontario di Barga, morto recentemente in un tragico incidente stradale proprio a due passi dalla sede cui prestava servizio.

Tante strette di mano e tanti abbracci che si sono consumati nel piazzale, hanno poi lasciato spazio al fatidico minuto di silenzio in ricordo delle tre vittime. Un lungo e commovente applauso ha poi sancito il tradizionale saluto a colpi di sirene lanciato da tutti gli automezzi di soccorso presenti, ambulanze sanitarie e camion dei pompieri, dando via ad un intrattenibile fiume di lacrime.

Subito dopo il corteo degli automezzi si è mosso verso il cimitero urbano, dove è stata apposta la corona di fiori sull'altare ai caduti per la patria italiana.

Pochi minuti di commemorazione ancora, e ai nostri eroi del 115, giunge una chiamata di soccorso. La squadra di turno lascia velocemente il camposanto ed esce per un intervento d'emergenza. Stessa chiamata anche per alcuni volontari. Una delle ambulanze delle Misericordie segue il Magirus dei pompieri, destinazione, incidente stradale. Il suono delle sirene echeggia in mezzo al traffico e i tre eroi salutano e incitano i loro colleghi dall'alto del cielo.

