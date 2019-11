Menesini ha dato il benvenuto al nuovo prefetto

Altri articoli in Cronaca

martedì, 26 novembre 2019, 18:35

Nella zona di Sant’Alessio le volanti hanno fermato una macchina con tre individui all'interno: tre italiani tra i 44 e i 45 anni, provenienti da Roma, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio

martedì, 26 novembre 2019, 17:05

Un anno dalla rinascita di Chiasso Barletti: nuove attività aperte dall’esperimento dei negozi temporanei dello scorso Natale

martedì, 26 novembre 2019, 16:29

Venerdì 29 novembre alle ore 15:00 la CGIL di Lucca sarà in Piazza San Michele al fianco dei giovani di Earth Strike e Fridays For Future, che hanno organizzato un presidio in occasione della quarta giornata di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici

martedì, 26 novembre 2019, 16:14

Questo è il luogo in cui si ritrovano a giocare numerosi bambini, correndo il serio rischio di farsi male. Le immagini si commentano da sole

martedì, 26 novembre 2019, 15:43

Simone Tesi, per la SLC-CGIL - la R.S.U. e i lavoratori della Cartiera Pieretti, interviene riguardo la situazione dei lavoratori alla Cartiera Pieretti

martedì, 26 novembre 2019, 14:57

Grazie all’opera di risanamento realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da gennaio ospiterà cinque alloggi concessi in locazione a canone calmierato