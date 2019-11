Cronaca



M'illumino d'immenso

venerdì, 29 novembre 2019, 20:35

di francesca sargenti

Si sono accese le luci di Natale a Lucca, dal Teatro del Giglio si sono diffuse come note su tutte le vie cittadine, illumnando prima Piazza del Giglio e diffondendosi per le vie di tutto il centro storico fino ai quartieri di Arancio e Borgo Giannotti.

La città di Lucca ha reso omaggio a Giacomo Puccini, nel giorno della sua morte (29 novembre 1924) con le note che si diffondo come luci assieme ai versi delle arie più famose, nel ricordo di Tosca “E lucevan le stelle ...”.

All'accensione delle luci, erano presenti il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, l'assessore alle attività produttive, Valentina Mercanti, il presidente di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Ademaro Cordoni, e il presidente del Teatro del Giglio, Gianni Del Carlo.

Tanta gente presente in Piazza del Giglio per assistere all’accensione, attivata dal Sindaco tramite un pulsante rosso, che una volta premuto ha, dapprima, illuminato il teatro e si è poi diffusa, con un effetto domino, per le vie della città rinnovando la magia del Natale.

“Oggi iniziano I Giorni di Puccini – ha affermato il sindaco Tambellini – ed è stata una giornata ricca di iniziative nel ricordo del Maestro Giacomo Puccini. Siamo molto soddisfatti dell’illuminazione di quest’anno, perché è il frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e i commercianti nel segno della tradizione di Puccini. Inoltre ricordiamo anche i 200 anni del Teatro del Giglio nel segno della musica, della cultura e dell’orgoglio di appartenenza alla città, che grazie all’installazione del simbolo di Lucca davanti a Porta Santa Maria, di fronte a Borgo Giannotti”

“Quest’anno è stato fatto un grosso balzo in avanti per i tradizionali addobbi - ha dichiarato Ademaro Cordoni - con un tema davvero originale ed appropriato per la nostra bellissima città che festeggia così anche il Maestro Puccini e dà un motivo in più per essere ammirata”

E a conclusione della cerimonia di illuminazione non poteva mancare la musica del Maestro con le note che si sono diffuse per tutta la piazza.

La città da stasera è illuminata a festa, e l'atmosfera che gli addobbi di quest'anno creano nella città è magica, contribuendo a far viver in maniera più viva lo spirito di questo periodo di festa, nell'attesa del Natale.

Foto di Ciprian Gheorghita

Video M'illumino d'immenso