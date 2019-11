Cronaca



Nuova differenziata per le utenze non domestiche: proficuo l'incontro tra Sistema Ambiente, amministrazione e commercianti

giovedì, 14 novembre 2019, 18:05

Incontro proficuo e interlocutorio con i commercianti del centro storico per le nuove modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. L'appuntamento, organizzato e promosso da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale, con la dirigente Caterina Susini e l'assessore all'ambiente Francesco Raspini, che insieme stanno tenendo assemblee con i residenti e gli esercenti del centro per spiegare il nuovo sistema di raccolta differenziata, ha visto una buona partecipazione da parte degli esponenti del mondo imprenditoriale e commerciale cittadino. Numerosi anche gli spunti emersi, che consentiranno a Sistema Ambiente di rimodulare il calendario per i giorni di raccolta e di tenere conto delle varie osservazioni emerse durante l'incontro.

Per le utenze non domestiche resterà attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile continuare a conferire l'eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate. Sarà Sistema Ambiente a consegnare il nuovo calendario inverno/estate e i nuovi contenitori carrellati di volumetria 120/240 litri, dotabili di chiusura in modo da evitare l'esposizione di sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi.

Va inoltre avanti l'iter di partecipazione con i residenti del centro storico: il prossimo è per sabato 16 novembre, alle 10.30, nella sede del Cred, in via Sant'Andrea 33. In questa occasione saranno consegnate le nuove tessere e spiegare le novità del servizio.

Per il ritiro delle nuove tessere è anche possibile recarsi, il sabato, all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15, dalle 9 alle 12; oppure il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto accoglienza turistica del Comune di Lucca (vecchia Porta San Donato), in piazzale Verdi; o ancora il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente, via delle Tagliate III, trav. IV, 136 Borgo Giannotti.

Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.