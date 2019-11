Cronaca



Nuova forma e destinazione per l’ex carrozzeria di via Brunero Paoli

martedì, 26 novembre 2019, 14:57

di giulia del chiaro

Nuova forma e destinazione per l’ex carrozzeria di via Brunero Paoli che, grazie all’opera di risanamento realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da gennaio ospiterà cinque alloggi concessi in locazione a canone calmierato.

È quanto emerso dal sopralluogo, avvenuto questa mattina, durante il quale i tecnici, insieme a Marcello Bertocchini e a Maria Teresa Perelli, rispettivamente presidente e direttrice della Fondazione, hanno illustrato il progetto. Un’opera di ricostruzione che ha determinato un investimento complessivo di 2 milioni di euro e che si inserisce all’interno di un più ampio piano di risanamento di tutta la zona est della città che la Fondazione Crl ha avviato nel 2013, con il finanziamento del restauro del complesso conventuale di San Francesco.

Il progetto, elaborato dallo Studio Archimede di Lucca, è stato realizzato in accordo con la Soprintendenza e con i tecnici comunali seguendo una linea molto conservativa dato che si tratta di un immobile inventariato. I lavori, quasi conclusi, hanno portato alla realizzazione di 5 appartamenti che saranno concessi in locazione a canone calmierato ad altrettante famiglie vagliate dalla Fondazione Casa Lucca in virtù di un protocollo d’intesa, in materia di housing sociale, stipulato nel 2010 tra Regione Toscana, Fondazione Crl e Provincia di Lucca. “Queste case – ha spiegato il presidente Marcello Bertocchini – sono destinate a quella zona grigia costituita da famiglie che non sono in grado di sostenere i costi di un affitto nel mercato libero, ma che non hanno i requisiti per accedere ad alloggi Erp. Dalla graduatoria, composta da 16 famiglie, sono già stati individuati i beneficiari che dovrebbero entrare ad inizio anno con un contratto 3 più 2”.

“Si è trattato – ha spiegato Angelo Paladini, dell’ufficio tecnico dell’ente di san Micheletto – di un’opera di recupero di un’immobile che al momento dell’acquisto, avvenuto nel 2017, era in rovina”. Quando è entrata in possesso della Fondazione Crl, infatti, l’ex carrozzeria all’angolo tra via Brunero Paoli e via degli Orti, abbandonata da anni, aveva le sembianze di un rudere sommerso da alberi e sterpaglie e con i soli muri perimetrali ancora in piedi.

I 5 appartamenti costruiti, tre al piano terra e due al piano superiore, presentano metrature diverse che vanno dai 62 ai 103 metri quadrati e sono tutti dotati di riscaldamento a pavimento e di una predisposizione per l’aria condizionata. Si tratta di abitazioni ampie e luminose nelle quali gli ideatori del progetto sono stati maestri nello sposare la necessità di conservare lo stile cittadino, con travicelli e pietra a vista, con quella di creare strutture moderne e dotate di ogni confort. Altri aspetti fondamentali dell’operazione sono stati l’adeguamento sismico dei muri perimetrali, mediante l’inserimento di una struttura di acciaio, e l’attenzione alla riduzione dei consumi con l’impiego delle migliori tecnologie energetiche ad esclusione dei pannelli fotovoltaici che non possono essere montati all’interno delle mura cittadine. Il canone di affitto mensile varia da un massimo di 669,33 euro, per l’appartamento più grande (103,26 metri quadrati), a un minimo di 427,25 euro, per quello più piccolo (62,89 metri quadrati).



Foto di Ciprian Gheorghita