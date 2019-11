Cronaca



Omicidio stradale Lucchesi, l'indagato chiama in garanzia la compagnia di assicurazione

venerdì, 29 novembre 2019, 19:42

Si è svolta questa mattina in tribunale a Lucca l'udienza preliminare relativamente all'omicidio stradale in cui perse la vita, nel febbraio 2018, Andrea Lucchesi, il giovane di 21 anni abitante a Lucca che venne travolto in compagnia di un amico, Fabio Biagini di 25 anni, dopo aver attraversato il vialone a Viareggio in Darsena. I familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Cristiana Francesconi del foro di Lucca, si sono costituiti parte civile come, del resto, ha fatto anche l'associazione vittime della strada.

L'indagato, Antony Caturano di Viareggio, oggi 27 anni, tramite il suo legale ha chiesto di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa e il giudice Nerucci ha rinviato il processo al 21 febbraio 2020 affinché possano essere notificati gli atti alla compagnia assicuratrice. Erano presenti anche alcuni amici di Andrea. Anche in questa occasione, l'indagato non ha voluto scusarsi con la famiglia.