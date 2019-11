Onore ai caduti della polizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 2 novembre 2019, 10:10

Un insospettabile 18enne italiano, incensurato, è stato tratto in arresto a Lucca dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:48

Gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, due italiani e un marocchino, per tentata estorsione e tentata rapina ai danni di una donna e di un coetaneo

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:41

Inizia nei prossimi giorni in particolare negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri socio sanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 31 ottobre 2019, 13:45

Monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, questa mattina (giovedì 31 ottobre) ha visitato l' ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

giovedì, 31 ottobre 2019, 12:27

Conclusi in questi giorni i lavori per l'ampliamento del cimitero di Nave: 56 nuovi loculi sono stati collocati nella parte moderna del camposanto

mercoledì, 30 ottobre 2019, 19:02

Si è tenuta nel pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per seguire l’evoluzione della prima giornata del grande evento lucchese