Operazione antidroga, il prefetto plaude l'Arma

giovedì, 28 novembre 2019, 14:29

Stamani, dopo una lunga malattia, è venuta mancare Dina Pardini, che fino all’ultimo ha mostrato una forza e una dignità insuperabili. Ne danno l’annuncio i fratelli, Egidia Pardini, Cesare Pardini, Paolo Pardini, Alberto Pardini, insieme a tutti i familiari e a tutti coloro che sono stati vicini a lei

giovedì, 28 novembre 2019, 14:04

Sabato 30 novembre in piazza San Frediano giornata di informazioni e test gratuiti anonimi per HIV e sifilide, in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS

mercoledì, 27 novembre 2019, 21:20

Oggi sono state montate le piazze dove ci sono le scritte pucciniane e sono state accese per provarle... L'inaugurazione ci sarà venerdì alle 19.30 al Giglio

mercoledì, 27 novembre 2019, 20:21

Nei giorni scorsi un equipaggio della "Squadra Volanti" ha rintracciato un cittadino gambiano di 22 anni su cui pendeva un ordine di lasciare il territorio nazionale cui non aveva ottemperato

mercoledì, 27 novembre 2019, 12:23

Il nuovo prefetto di Lucca Francesco Esposito è stato ricevuto nell'ufficio di presidenza della Provincia di Lucca, a Palazzo Ducale, dal Presidente Luca Menesini con il quale si è intrattenuto per un saluto di benvenuto e per un breve colloquio di reciproca conoscenza

martedì, 26 novembre 2019, 18:35

Nella zona di Sant’Alessio le volanti hanno fermato una macchina con tre individui all'interno: tre italiani tra i 44 e i 45 anni, provenienti da Roma, con a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio