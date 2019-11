Cronaca



Piazza Cittadella? "Chiamiamola piazza Puccini"

venerdì, 22 novembre 2019, 14:42

di eliseo biancalana

Rinominare piazza Cittadella a Lucca chiamandola piazza Giacomo Puccini. È la proposta lanciata dallo scultore Vito Tongiani che realizzò la statua dedicata al compositore lucchese presente nella piazza. L'idea è stata lanciata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Bernardini per presentare le iniziative per i 25 anni del monumento.



"Uno dei più grandi riconoscimenti che possiamo dare a Puccini è di chiamare la piazza Giacomo Puccini" ha affermato lo scultore, che se potesse farebbe intitolare al compositore anche il Teatro del Giglio. Del resto già oggi la piazza è un luogo "pucciniano", perché oltre a ospitare il monumento, vi si tengono iniziative dedicate al maestro e si trova vicino alla sua casa natale in corte San Lorenzo.



Proprio in piazza Cittadella il 29 novembre alle 12 saranno celebrati i 25 anni dell'inaugurazione del monumento, che fu donato alla città dal Rotary Club Lucca e dalla Associazione degli Industriali. Sarà presente lo scultore e per l'occasione saranno eseguiti alcuni brani pucciniani dal coro della primaria di Sant'Alessio, diretto da Carla Nolledi.



Sempre lo stesso giorno, alle 16.30 a Palazzo Bernardini, saranno presentati il libro "Il monumento a Puccini di Vito Tongiani a Lucca" e (in anteprima) una riduzione in scala della statua (realizzata sempre da Tongiani) che verrà successivamente messa sul mercato in più copie. Interverranno il critico d'arte Massimo Bertozzi, lo storico Umberto Sereni e l'attrice Elisabetta Salvadori che leggerà alcuni brani sulla vita di Puccini. Seguirà un aperitivo.



"Per noi questi 25 anni sono una tappa importantissima" ha commentato la ricorrenza Domenico Fortunato, presidente del Rotary Club Lucca. Per la Fondazione Giacomo Puccini è intervenuta Ilaria Del Bianco, per la quale il ricordo della figura di Puccini deve essere per Lucca il proprio "segno distintivo". Vittorio Armani ha portato il saluto del presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi, e ha ricordato gli imprenditori che vollero il monumento, e in particolare Gustavo Rontani, Giovan Battista Mennucci, Francesco Consani e l'allora presidente del Rotary Pier Luigi Lazzarini.



L'insegnante Carla Nolledi ha inoltre proposto che venga elaborato un progetto per far cantare ai bambini i brani di Puccini.