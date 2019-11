Cronaca



Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale

lunedì, 18 novembre 2019, 18:27

Prosegue in particolare negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri socio sanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Nello specifico a Lucca e nella Piana, per chi non si rivolge ai medici di medicina generale, questi gli orari e le sedi in cui è possibile vaccinarsi fino a giovedì 28 novembre: a Capannori, al Centro Sanitario in piazza Aldo Moro (piano terra): lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 11; a Lucca, nella Casa della Salute “Campo di Marte” (edificio C, secondo piano, nell'ambulatorio adiacente alla Medicina dello Sport): martedì e giovedì dalle ore 9 alle 11.

Anche per la Valle del Serchio le vaccinazioni vengono effettuate dai medici di medicina generale, ma i cittadini - come avvenuto negli anni precedenti - possono rivolgersi a tutti i distretti, nei normali orari di apertura.

Nella zona di Lucca sono state consegnate quest’anno (come da richiesta) 24.930 dosi di vaccino a maggior estensione e 5.300 adiuvato (in generale per le persone più anziane); nella zona Valle del Serchio le dosi di vaccino a disposizione sono 13.160 dosi per quello a maggior estensione e 3.299 per quello adiuvato.