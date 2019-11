Cronaca



"Proteggersi sempre, discriminare mai", Lucca rinnova l'impegno nella lotta all'AIDS

giovedì, 28 novembre 2019, 14:04

di giuseppe bini

Sabato 30 novembre in piazza San Frediano giornata di informazioni e test gratuiti anonimi per HIV e sifilide, in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS.



L'iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana di Lucca in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Provincia, l'azienda Usl Toscana Nord Ovest e le associazioni CEIS, LuccAut e Società italiana per la promozione della salute, mira rafforzare la sensibilizzazione e stimolare la prevenzione verso questa malattia.



"Come amministrazione - ha esordito Il consigliere comunale con delega ai diritti Daniele Bianucci - siamo lieti di collaborare a questa iniziativa insieme ai giovani della Croce Rossa. Sono convinto che bisogna sì parlare di prevenzione, ma farlo nei termini giusti, accompagnando la prevenzione alla lotta alle discriminazioni. Bisogna sfatare false credenze che tutt'oggi si riferiscono a certe infezioni".



La parola passa quindi alla dottoressa Cristina Petretti, che in veste di consigliere comunale dleegato alla sanità snocciola alcuni dati statistici: "37 milioni di persone in tutto il mondo sono infettate (non malate ma sieropositive), in Italia ci sono 15mila sieropositivi, che ignorano la loro situazione medica". "I dati -ha proseguito la dottoressa - parlano di circa 7 nuove infezioni al giorno, e maggiormente colpiti sono i giovani dai 25 ai 29 annni. Purtroppo le nuove diagnosi avvengono in condizioni avanzate di malattia, un dato significativo che deve far riflettere su quanto sia fondamentale l'azione di prevenzione".



Quindi la dottoressa si rivolge ai giovani presenti in conferenza, una classe classe quarta del Liceo Artisico, invitando a non abbassare mai la guardia verso queste malattie, e invitando ad una educazione sessuale costante.



"Quest' anno abbiamo deciso di accorpare I test per HIV con i test per la sifilide - hanno spiegato Margherita Barsotti e Carolina Elettra Profili in rappresentanza della croce Rossa -, in quanto è riscontrato che spesso quest'ultima infezione si accompagna appunto alla contrazione del'AIDS".



Sabato pomeriggio quindi, in orario 15:00/19:00 sarà possibile sottoporsi ai test, in forma anonima, mentre per i minorenni la possibilità sarà garantita solo in presenza di un genitore.

Il professor De Gennaro, del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Luca, si è soffermato tuttavia su alcuni dati incoraggianti: "In Italia negli ultimi 8 anni si è riscontrato un calo di nuove infezioni di circa il 20%, il che porta il nostro Paese addirittura al di sotto della media europea".



"Tuttavia l'attenzionne deve rimanere alta - ha proseguito De Gennaro -, soprattutto per quanto riguarda un altro dato, ovvero che il 30% degli infetti decide deliberatamente di non curarsi, risultando quindi possiili diffusori di nuove infezioni. Per quanto riguarda la Sifilide invece il trend è molto negativo, dovuto anche alla mancanza di educazione sessuale nei giovani".

Rossana Sebastiani, in rappresentanza della Provincia, ha rilanciato il ruolo dell'Istituzione che rappresenta, rivolto all'informazione, e annunciato in proposito una tavola rotonda con le scuole, che si terrà sempre sabato 30 novembre, nella mattinata, presso la Sala Tonino in Provincia.



La chiusura di conferenza è stata affidata a Claudia Sabbione di LuccAut, associazione attiva contro le discriminazioni e in favore dei diritti : "Aggiungo solamente un accenno per quanto riguarda il consultorio della Piana di lucca, che sarà presente all'iniziativa con uno psicologo, per supportare coloro che sceglieranno di sottoporsi ai test o vorranno comunque informarsi sulle tematiche legate alle malattie trasmissibili".



Appuntamento quindi per informarsi e, volendo, sottoporsi ai test per Hiv e Sifilide, sabato pomeriggio in piazza San Frediano, dalle ore 15:00 alle 19:00.