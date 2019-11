Cronaca



Ristorazione scolastica: tre giornate formative

lunedì, 18 novembre 2019, 12:57

Tre incontri dedicati al servizio di ristorazione scolastica rivolti ai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del comune di Lucca. E' questa l'iniziativa, che si rinnova anche quest'anno, promossa dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di fornire informazioni alle famiglie sul funzionamento delle mense nelle scuole, sui menù, sulle diete speciali e sui prodotti alimentari utilizzati. Il dettaglio del corso è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Orsetti e alla quale hanno partecipato l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina, il funzionario del settore servizi scolastici Pietro Belmonte e Maria Bruna Franceschini dell'ufficio mense scolastiche.

“Le giornate formative – spiega l'assessora Vietina – sono rivolte principalmente ai genitori che fanno parte delle commissioni mensa, ma sono aperte anche a chi fosse interessato ad avere maggiore consapevolezza di come funzioni il servizio. Il corso sarà tenuto dalla nutrizionista, dalla responsabile della ristorazione scolastica, dall'azienda Del Monte Ristorazione e dal personale del Comune dell'ufficio mense scolastiche”.

Gli incontri si svolgeranno il 19 novembre, il 28 novembre e il 5 dicembre, con inizio alle 17 e termine previsto per le 19.30. I primi due appuntamenti saranno al Cred di via Sant'Andrea, l'ultimo invece consisterà in una visita guidata al Centro unico di preparazione dei pasti a San Filippo.

Nel primo incontro si parlerà di linee guida sulla ristorazione scolastica, sviluppo del menù e qualità nutrizionale, il concetto di porzione e le frequenze settimanali degli alimenti, la qualità del pasto legata agli aspetti nutrizionali, le allergie e le intolleranze alimentari, le diete speciali e quelle per i disturbi transitori.

Il secondo appuntamento affronterà i temi delle caratteristiche del pasto veicolato, l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti, gli aspetti igienico-sanitari del pasto, l'autocontrollo e i processi di fornitura alimentare, le verifiche e i controlli.

Nel terzo e ultimo incontro, prima della visita al centro per la preparazione dei pasti, si parlerà della valutazione del servizio da parte dei componenti delle commissioni mensa, del gradimento del menu scolastico, del ruolo del commissario mensa e della scheda di valutazione del servizio di ristorazione scolastica.

Per consentire la più ampia partecipazione da parte di tutti i genitori interessati, l'ufficio mense scolastiche del Comune ha inviato nei giorni scorsi alle scuole un dépliant illustrativo e un modulo di iscrizione alle tre giornate formative. Le iscrizioni sono chiuse dal 15 novembre ma chi ancora fosse interessato a partecipare è invitato a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Servizio Mense Scolastiche (in particolare all'indirizzo mail mbfranceschini@comune.lucca.it).

