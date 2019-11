Cronaca



Riunione pensionati Cgil Lucca

lunedì, 25 novembre 2019, 09:13

Martedì 26 novembre alle 10, presso la Cgil di Lucca in via Luporini a S. Anna, l'area Cgil "Sindacato Altra Cosa" terrà una riunione per cercare di costruire un movimento dal basso al fine di fare una vera riforma delle pensioni recuperando il potere d'acquisto (circa il 30%) perso negli ultimi 15 anni.



“Nell'ultima finanziaria – esordisce Umberto Franchi, per l'area programmatica "Sindacato altra Cosa" CGIL Lucca - il governo prevede un incremento delle pensioni fino a 2.000 euro lordi (circa 1.600 netti) di 6 euro l'anno, una vera vergogna... noi non ci stiamo e proponiamo di organizzare un movimento dal basso per incrementare notevolmente le pensioni medio basse”.

“La vera riforma delle pensioni – spiega - fu fatta dal Ministro Brodolini il 30 aprile 1969 ed era fondata su questi pilastri fondamentali:il passaggio dal sistema a capitalizzazione contributiva a quello retributivo, in base alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di lavoro, con u incremento sostanziale delle pensioni (circa il 20%); la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con 40 anni di lavoro, con circa l'80% del salario lordo, a 60 anni gli uomini e 55 anni le donne, e la pensione di anzianità con 35 anni di contributi con circa il 70% del salario lordo; la possibilità di avere una pensione sciale per i lavoratori che hanno raggiunto i 65 anni senza avere 20 anni di contributi; la possibilità di avere le detrazioni per il coniuge a carico”.

“A partire dal 1992 – continua Franchi - hanno effettuato 10 "riforme" distruggendo il sistema pensionistico pubblico ed impoverendo ulteriormente chi ha pensioni medio/basse, senza dare una prospettiva pensionistica ai giovani. Pensionati e lavoratori, siete tutti invitati a partecipare alla riunione di martedi' 26 novembre ore 10 in Cgil.Occorre fare nascere un forte movimento dal basso per fare incrementare sostanzialmente le pensioni medio basse , occorre fare una vera riforma recuperando il maltolto...”

“Quello che da subito bisognerebbe fare – conclude -, è una vera riforma delle pensioni con la cancellazione delle "dannate" leggi che hanno portato molti pensionati alla miseria attraverso: interventi tesi ad incrementando tutte le pensione medie basse; riportare tutto il sistema pensionistico al retributivo per garantire ai giovani una futura pensione dignitosa; stabilire la possibilità di andare in pensione a 60 anni di età o con 40 anni di contributi; dividere la previdenza a carico dell'Inps, con l'assistenza che deve andare a carico dello Stato ; rimborsare quanto è stato tolto ai pensionati con il bocco perequazione semestrale; alzare il tetto per avere il diritto alle detrazione del coniuge a carico, oggi fermo a 2800 euro l'anno come stabilito 40 anni fa (circa 5 milioni di lire che avevano un altro valore); obbligare le imprese statali o amministrazioni pubbliche a pagare i contributi assicurativi o in caso di mancato pagamento lo stato deve intervenire per ripianare il deficit senza scaricarlo sul fondo dei lavorator privati”.