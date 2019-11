Sacchetti del pane, corteo cittadino e Porta Elisa illuminata di arancione contro la violenza sulle donne

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 25 novembre 2019, 15:17

Il nuovo prefetto di Lucca si è presentato questa mattina alla stampa cittadina. "Mi approccio a questo incarico con passione ed entusiasmo", le sue prime parole

lunedì, 25 novembre 2019, 12:15

È stato trovato morto in un terreno agricolo nei pressi di via dei Pellegrini a Sant'Angelo in Campo questa mattina poco prima delle 9.00 un anziano signore di 85 anni

lunedì, 25 novembre 2019, 09:13

Martedì 26 novembre alle 10, presso la Cgil di Lucca in via Luporini a S. Anna, l'area Cgil "Sindacato Altra Cosa" terrà una riunione per cercare di costruire un movimento dal basso al fine di fare una vera riforma delle pensioni recuperando il potere d'acquisto (circa il 30%) perso negli...

domenica, 24 novembre 2019, 15:10

Continua senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese ormai da giorni con le avverse condizioni meteo che stanno caratterizzando il territorio.Nella nottata, i tecnici consortili hanno chiuso le paratoie dei Bottacci, nella zona sud di Lucca, per evitare il deflusso dell'acqua del Rio di Vorno e del...

sabato, 23 novembre 2019, 18:25

Grande successo per "DiversaMente", il primo incontro sull'inclusione di bambini e ragazzi con sindrome di Asperger organizzato da Casa Alfa, insieme alla Confartigianato, con il patrocinio del Comune di Lucca e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, tenutosi ieri (sabato 23 novembre) nella sede di Confartigianato Lucca

sabato, 23 novembre 2019, 18:25

In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”, sabato 23 novembre 2019 a Lucca si sono svolte a Lucca alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo