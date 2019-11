Cronaca



San Vito ha il suo spazio ricreativo e di socializzazione: inaugurato alle scuole Chelini l’impianto sportivo riqualificato

sabato, 23 novembre 2019, 12:51

di giulia del chiaro

Un campo da baskin (basket inclusivo) e uno skate park nel cuore di San Vito. Queste le dotazioni che, grazie all’impegno dell’amministrazione Tambellini, nell’ambito dei Quartieri Social, hanno arricchito la scuola media Chelini offrendo al quartiere, in cui è inserita, uno spazio inclusivo e ricreativo.

Nonostante la pioggia, sono stati molti gli abitanti della zona che, questa mattina, sono accorsi per partecipare alla cerimonia inaugurale dell’impianto sportivo polifunzionale. Un’adesione che dimostra come il territorio e la scuola necessitassero di uno spazio di questo tipo da tempo: “il nostro istituto – ha spiegato il preside – è il cuore del quartiere che, oltre alle attività scolastiche, ospita associazioni del territorio, sia sportive che teatrali. Questo rende spazi del genere fondamentali per creare interazione e inclusione”.

L’opera rientra nel progetto Quartieri Social che l’attuale amministrazione sta portando avanti per dotare i grandi quartieri, posti al di là della circonvallazione, di luoghi, servizi e strutture capaci di favorire e potenziare la vita comunitaria. Si tratta, nello specifico, di un campo polifunzionale dotato di un moderno ed ampio skate park e di un campo da baskin. Termine, quest’ultimo, che unendo la parola basket alla parola inclusivo, si riferisce ad un tipo di sport che prende origine dalla pallacanestro, mantenendone lo scopo, ma che prevede squadre formate da disabili e normodotati che si muovono in un campo provvisto di attrezzature diverse da quelle convenzionali.

“La scuola – ha ricordato il sindaco Alessandro Tambellini – è un fatto importante nella vita di ognuno di noi capace di decidere del nostro futuro attraverso i libri e lo studio, ma anche mediante momenti di sport e aggregazione”. L’intento dell’amministrazione, come hanno spiegato il sindaco e l’assessore Giovanni Lemucchi, è stato quello di creare un luogo di socializzazione in cui famiglie e ragazzi potranno ritrovarsi per passare il loro tempo libero all’aria aperta praticando sport. “Lo spazio in cui è collocato l’impianto – ha spiegato Lemucchi – è simbolico perché è all’interno di una scuola, ma anche di fronte alla sede dell’Anfass”.

Terminata la riqualificazione della parrocchia, l’intervento, presentato oggi alla cittadinanza, costituisce un importante passo per la zona a cui seguiranno altre opere di riqualificazione: oltre alla ristrutturazione dell’ex distretto socio-sanitario, per essere adibito a centro polivalente a disposizione degli abitanti, sono in corso i lavori di costruzione delle piste ciclabili che attraverseranno e uniranno le principali vie del quartiere (viale Corsica, via Vecchia Pesciatina, viale Sardegna, via delle Cornacchie, via Petri, via Simonetti, via Bartoletti).