Scuole: confermata apertura edificio dei Frati di Saltocchio lunedì 11

lunedì, 4 novembre 2019, 13:44

Le ditte incaricate dalla Provincia di Lucca stanno compiendo le ultime rifiniture all'edificio dei frati di Saltocchio dove, da lunedì prossimo 11 novembre, saranno pronti i locali per accogliere 11 classi dell'istituto professionale Giorgi di Lucca. In contemporanea sono in corso di svolgimento le operazioni di trasloco degli arredi della scuola fino allo scorso anno ospitata in un edificio di via del Giardino Botanico a Lucca di proprietà della Camera di Commercio.

Nel corso di questa settimana, inoltre, saranno utilizzabili dalla scuola – a rotazione delle classi - i moduli prefabbricati del Liceo scientifico "Majorana" di Capannori che serviranno per l'attività didattica di 5 classi dell'istituto. La sistemazione dei moduli è di fatto conclusa così come quella degli allacci. I vari arredi sono già pronti e sistemati. Mancano soltanto da parte delle ditta fornitrice dei prefabbricati le certificazioni necessarie che la Provincia dovrà trasmettere ai Vigili del Fuoco per l'effettivo utilizzo dei moduli da parte di insegnanti e studenti.

La disponibilità effettiva dei moduli prefabbricati dell'ITI Fermi, invece, avverrà la prossima settimana. Con oggi è terminata la consegna delle strutture da parte della ditta appaltatrice e stanno andando avanti i lavori per la predisposizione degli allacci e degli impianti. Nella scuola di S. Filippo le classi da sistemare nei prefabbricati sono 7.