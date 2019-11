Cronaca



Si inaugura il nuovo impianto sportivo polifunzionale di San Vito

giovedì, 21 novembre 2019, 12:49

Si inaugura il nuovo impianto sportivo polifunzionale alla scuola media Chelini, che doterà l'istituto scolastico, e tutto il quartiere di San Vito, di un nuovo campo per poter giocare a baskin (basket inclusivo) e di uno skate park. Un luogo di socializzazione, dove i ragazzi e le famiglie potranno ritrovarsi per trascorrere un po' del loro tempo libero all'aria aperta praticando, soprattutto i più giovani, attività anche diverse dalle classiche discipline sportive.

L'opera rientra negli interventi previsti dal pacchetto Quartieri Social, portati avanti dall'amministrazione Tambellini per dotare i grandi quartieri che si trovano al di là della circonvallazione, di nuovi servizi e luoghi che possano favorire la vita di comunità. Per San Vito, oltre all'impianto polifunzionale alla scuola Chelini, sono in corso gli interventi per le piste ciclabili in viale Corsica, via Vecchia Pesciatina, viale Sardegna, via delle Cornacchie, via Petri, via Simonetti, via Bartoletti e la ristrutturazione dell'ex distretto socio-sanitario che sarà adibito a centro polivalente di quartiere. E' terminata invece la riqualificazione della parrocchia e inizieranno a breve i lavori che interesseranno piazza Lodovico Ariosto e l'immobile Erp che sorge sulla piazza.

Gli impianti sportivi verranno inaugurati sabato prossimo (23 novembre) alle 10.30. In caso di pioggia la cerimonia si svolgerà all'interno della palestra della scuola. Tutti i cittadini, in particolare quelli che abitano a San Vito, sono invitati a partecipare.