S'inasprisce la vertenza per il rinnovo del contratto integrativo delle Cartiere Modesto Cardella

venerdì, 22 novembre 2019, 16:08

S'inasprisce la vertenza per il rinnovo del Contratto integrativo delle Cartiere Modesto Cardella. In meno di un mese sono stati indetti otto scioperi che hanno portato al completo fermo produttivo delle due macchine continue.



Ieri si è tenuta una riunione della RSU della Cartiera e le Segreterie di SLC CGIL e FISTEL CISL per valutare altre iniziative che si accompagneranno ai nuovi scioperi già in programma. "Sono state valutate - spiegano le RSU Cartiere Modesto Cardella SLC CGIL Lucca FISTEL CISL Toscana - iniziative che alzino l'attenzione della comunità e delle istituzioni del territorio sulla vertenza e iniziative che possano, vista la indisponibilità aziendale a riprendere il confronto, intervenire su alcune problematiche aperte e non rinviabili ancora per molto".



"Ricordiamo - incalzano - i temi della vertenza. Ottenere il rinnovo del Contratto integrativo aziendale che riduca gli eccessivi carichi di lavoro con gli adeguamenti degli organici, migliori le condizioni di sicurezza riducendo il rischio di infortuni e dell'insorgere di malattie professionali, che confermi e garantisca quanto già previsto dai precedenti accordi in materia di ferie e diritti respingendo le richieste che comportano un arretramento sugli stessi, il riconoscimento delle professionalità e il rinnovo dell'accordo sul Premio di risultato con adeguamento economico .



"Auspichiamo - concludono -, che l'azienda stia riflettendo sulla scelta fatta di rompere il tavolo della trattativa e presti la dovuta attenzione alla protesta pacifica ma decisa dei suoi lavoratori. Protesta destinata a continuare fino a quando non prevarrà nell'azienda la consapevolezza che il dialogo è preferibile allo scontro, che non sono le azioni autoritarie a risolvere i problemi aperti. Sta innanzi all'azienda decidere se vuole un clima costruttivo. La RSU e le OO.SS unitamente ai lavoratori, continueranno a lottare e a chiedere la riapertura del confronto per tutto il tempo che sarà necessario ad ottenerlo".