Stato di agitazione del personale nel carcere S. Giorgio

martedì, 19 novembre 2019, 17:45

Le organizzazioni sindacali, giustamente, scendono in stato di agitazione a seguito degli ultimi avvenimenti nel carcere di S. Giorgio e chiedono di essere convocati dal provveditore di Firenze. Sono anni, ormai, che gli agenti di polizia penitenziaria si trovano, a Lucca, a convivere con turni di otto ore, con una mancanza cronica di agenti e sottufficiali, per le condizioni di lavoro in generale, per i rischi a seguito della violenza di molti detenuti quasi tutti stranieri.

L'agitazione andrà avanti fino a quando non saranno ascoltate le ragioni degli agenti di custodia.